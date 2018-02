“Vamos a seguir jalando hasta el final de esta administración”: Peña Nieto

uego de inaugurar la primera etapa de la Autopista Jala-Compostela, Bahía de Banderas en Nayarit, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el Gobierno de la República no ha “cerrado la cortina” y mantiene un trabajo constante pese al proceso electoral que se vive este año, informó la Agencia Notimex.

“El Gobierno no se cierra, quisieran que cerrara yo la cortina. A ver, no hay que confundir la dinámica de las campañas político electorales a la dinámica del Gobierno, el Gobierno sigue trabajando, acreditando su esfuerzo, el Gobierno seguirá concluyendo los proyectos que están en curso, esa es la dinámica en la que estamos. No sólo de aquí al primero de julio, sino de aquí al 30 de noviembre”, subrayó en entrevista.

Antes, durante el evento afirmó que mantendrá un ritmo de trabajo para la entrega de nueva infraestructura y el cumplimiento de los compromisos de Gobierno, tal como se lo hizo ver Gilberto Octavio García, vecino de Compostela.

“Y dijiste algo, sí jalamos, y hemos seguido jalando, y vamos a seguir jalando hasta el final de esta administración. Vamos a jalar para poder materializar y concretar todos los compromisos que hice con los mexicanos”.

El presidente hizo un recuento de los avances logrados en su administración como el empleo y el crecimiento del turismo que al cierre de 2017 fue de 39 millones de visitantes extranjeros, 68 por ciento más que lo que se recibían en 2012.