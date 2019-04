Va México “requetebién” en finanzas públicas, afirma López Obrador

En Juchitán, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México va “requetebién” con inflación controlada, aumento de la recaudación fiscal, y un peso fortalecido, informó la Agencia Notimex.

En la entrega de apoyos del Programa Nacional de Reconstrucción y Programas Integrales de Bienestar, López Obrador destacó que la gente le tiene confianza al gobierno, porque sabe que lo que paga de impuestos no se lo roban los funcionarios, lo que permite tener finanzas públicas fuertes y dinero suficiente para atender a los sectores más desprotegidos de la población.

“Y eso está dando confianza a los contribuyentes y nos están ayudando, y está aumentando la recaudación, o sea hay presupuesto suficiente, no tenemos faltantes, no tenemos lo que dicen los técnicos déficit, hay finanzas públicas fuertes para apalancar, para apoyar todos los programas de desarrollo y los programas de bienestar”, manifestó.

Acompañado del gobernador del estado, Alejandro Murat, el presidente de la República defendió el Proyecto de Desarrollo del Istmo que beneficiará a 76 municipios de Veracruz y Oaxaca, y a mano alzada pidió a los asistentes que mostraran su rechazo o aprobación a la creación de esta zona libre, que unirá al Océano Pacífico con el Golfo de México, donde aseguró no habrá inversión extranjera, ni afectación al medio ambiente, ni mucho menos permisos para la siembra de maíz transgénico.

“Por qué no hacemos aquí una consulta, por qué no la hacemos, a ver que levante la mano los que están en contra de que se lleve a cabo el proyecto de desarrollo del Istmo; a ver que levanten la mano los que estén a favor del proyecto del Istmo, saben por qué lo estoy haciendo, porque sino nos hacen acusaciones infundadas, y mucha gente que no tiene información suficiente se van, como se dice coloquialmente, con la finta “, afirmó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el apoyo mayoritario al proyecto, que dijo, es para beneficiar no para perjudicar, al tiempo que criticó a los conservadores y la prensa fifí que advierten sobre las afectaciones al medio ambiente, “pero no es que les importe el medio ambiente realmente”, señaló, “es como el caso de la Reforma Educativa, siempre decían y los niños, pobres niños, nada, no les importaban los niños, lo que querían era privatizar la educación, pero también eso ya se acabó”, remató.