Usuarios buscan a AMLO, Meade y Anaya no por sus propuestas… sino por sus memes

El análisis de una nube de palabras, formada del 12 de marzo del 2017 al 9 de marzo del 2018, reveló que en torno a los candidatos punteros, la elaboración de memes es como una fuente inagotable; pero el interés de los usuarios para encontrarlos en la red también es vasto. Como en el siglo XIX, como con los caricaturistas de El Hijo del Ahuizote, los internautas recurren a los memes con el mismo objetivo: criticar, satirizar y despreciar a los personajes políticos.

El análisis de esa nube mostró también que los mexicanos no se sienten representados por sus gobernantes. El clima de corrupción y el malestar social pautan las elecciones del próximo 1 de julio, las más grandes de la Historia de México por sus tres mil 400 cargos de elección, entre estos, la Presidencia de la República.

EL INTERÉS POR AMLO AUMENTÓ

El gráfico obtenido reveló que a partir del 10 de diciembre pasado, el interés en la red por el candidato Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos haremos Historia”, tuvo un crecimiento exponencial. Ese día, AMLO, aún aspirante a la candidatura, se refirió a sus adversarios, José Antonio Meade y Ricardo Anaya como “pirruris blancos” que se promueven como productos de mercadotecnia a través de medios de comunicación.

“Los candidatos de la mafia del poder no conocen el país, no les da el sol, están blancos, se la pasan todo el tiempo en la Ciudad de México, piensan que sólo con los medios de información van a ganar y no es así. La gente no quiere que se repita el caso de (Enrique) Peña, que fue un fenómeno publicitario, lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra. Eso ya no funciona, tienen que apurarse a visitar los pueblos”, aseguró el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”.