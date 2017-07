Usuario de Facebook advirtió de posible accidente en Paso Express; Protección Civil también reportó irregularidades

Irving Manzo Figueroa publicó el pasado 8 de julio un video y fotografías en las que advertía sobre ‘un gran riesgo de colapso’ en dicha vía de Cuernavaca, debido a la fuerza de la naturaleza. Lo anterior lo dio a conocer el diario Excélsior.

Irving Manzo Figueroa, usuario de Facebook, advirtió en redes sociales el pasado 8 de julio sobre “un gran riesgo de colapso” en el Paso Express de Cuernavaca, debido a la fuerza de la naturaleza.

Gran riesgo de colapso de la carretera de la muerte (paso express) esto es en el polvorín a la altura del Conalep de Cuernavaca, el agua busca su cause pero parece que los ingenieros que hicieron esto no saben que contra la naturaleza no se puede”, comentó en dicha red social.

Ojalá no haya vidas que lamentar por la negligencia”, agregó en la publicación que ilustró con un video en el que se observa cómo corre el agua por debajo de la estructura del Paso Express.

Cabe destacar que Protección Civil del estado notificó que el pasado 2 de junio reportó 35 irregularidades en la obra del Paso Express que ponían en riesgo la vida de los vecinos y de los transeúntes.