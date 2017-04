“Usted no sabe cumplir su palabra”, enfrenta ciudadana al alcalde

A voz en cuello, la ciudadana Martha Salazar, residente de la zona centro de la ciudad, reclamó al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, que la policía municipal esté siendo utilizada para vigilar negocios como la joyería de la regidora Ivette Casillas, mientras el jefe de distrito de la corporación, trabaja en complicidad con delincuentes de la zona norte, informó la agencia AFN.

La denuncia se produjo el día de ayer durante un foro ciudadano organizado por el gobierno municipal para recoger planteamientos y sugerencias que serán usados en el diseño del plan de seguridad pública. “Si, pero acordémonos que usted no sabe cumplir su palabra”, respondió Salazar a Gastélum cuando este convocó a los ciudadanos a participar y plasmar su sentir por escrito.

A cada intento del alcalde por justificar las actuaciones del ayuntamiento en materia de seguridad pública, y convencer sobre su compromiso de tomar en cuenta la opinión ciudadana para incorporarla al plan de seguridad, Martha Salazar respondía con exigencias y propuestas.

“Es la policía municipal donde empieza la delincuencia”, le había dicho la ciudadana, y cuando el alcalde secundó su idea de crear comités ciudadanos para vigilar a la policía y le pidió “ayúdame con eso”, Salazar volvió a la carga: “Yo lo estoy retando a usted a que me coloque, ojo, no que me dé empleo, que me dé un lugar en la policía para depurarla, empezando con el jefe de mi distrito que es un delincuente coludido con toda la zona norte”.

Ante la insistencia de la ciudadana, el alcalde pidió a uno de sus colaboradores atenderla no sin antes llamarla a participar y plasmar por escrito sus inquietudes. “Pero acordémonos que usted no sabe cumplir su palabra, porque ya nos firmó una minuta de acuerdos donde acordamos mesas de trabajo que nos cancelaron”, le respondió Salazar.

Finalmente el alcalde la remitió con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.