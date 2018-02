Una niña de 3 años se sale de una Guardería del IMSS en la CdMx; vecinos la hallan y reclaman a la directora

Vecinas de la delegación Benito Juarez, en la Ciudad de México, encontraron a una menor perdida en la vía pública en la calle Zempoala, colonia Vertiz, la tarde del miércoles 14 de febrero.

La niña, de aproximadamente 3 años de edad, que estaba bajo los cuidados del personal de la estancia infantil Nº 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salió de la Guardería cerca de las 13:00 horas, acusaron vecinos.

Las mujeres que encontraron a la niña grabaron el momento en que se presentaron con los responsables de la guardería. Ambas señoras tenían bajo resguardo a la menor; cuando la directora las exhortó a pasar, ellas no quisieron entrar a las instalaciones ni entregar a la niña hasta que llegara “la mamá o una patrulla”, y exigieron contactar a la madre para ponerla al tanto de la situación.

“[…] La encontramos allá y casi la atropellan, nosotros no nos conocemos. ¿Tú eres la directora? No, no vamos a pasar ni te la voy a dar, está aterrorizada”, comentó la señora que tenía a la menor en sus brazos.