Una mujer aborda Uber en la CdMx, y el conductor desvía su camino y la acosa sexualmente

Una mujer utilizó las redes sociales para denunciar que un chófer de Uber la acosó sexualmente en la Ciudad de México.

“Hago esta denuncia porque no tengo respuesta de Uber. Hoy, a las seis de la tarde, tomé un coche en Reforma para dirigirme a mi casa y cuando me doy cuenta estoy en una ruta diferente”, aseguró la víctima.

Después de percatarse del cambio de camino, la mujer cuestionó al conductor, quien supuestamente se volteó y la tocó sin autorización.

Antes de subir el video, la usuaria de redes sociales se comunicó con Uber y preguntó sobre las medidas que se tomarían, sin embargo, no obtuvo una respuesta concreta.

“¿Qué tenemos que hacer? ¿Otra niña muerta? ¿Gente violada? Yo me subo, se suben mis hermanas, mi mamá, mis amigas. No más Uber hasta que no tomen cartas en el asunto”, señaló.