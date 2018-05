Un pacto por el voto útil podría ya no servir a Meade o a Anaya: algunos creen que iría con AMLO

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) podrían unir fuerzas para vencer al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero este tipo de dinámica, refirieron politólogos, podría darse sólo por debajo del agua y no garantizaría la victoria.

Los académicos entrevistados por SinEmbargo explicaron que lo que no se logre por medio del voto corporativo [el que está dirigido por las cúpulas de los partidos políticos], tampoco se logrará con el voto útil [el del sufragio movilizado para evitar que un candidato indeseado llegue a un determinado puesto], que sólo es determinante en elecciones cerradas.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene hasta ahora como el puntero en las encuestas electorales, y su más cercano oponente en la carrera presidencial es Ricardo Anaya Cortés, de la unión partidista Por México Al Frente.

Faltan dos meses para la votación presidencial y López Obrador mantiene una ventaja de hasta 20 puntos en las encuestas. Desde hace días, integrantes del equipo del panista comenzaron a barajar la posibilidad de una alianza entre el candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) y José Antonio Meade Kuribreña, quien representa a la coalición Todos Por México (PRI, PVEM y Panal) para derrotar al político tabasqueño.

Las especulaciones sobre un vínculo entre Ricardo Anaya y Jose Antonio Meade provienen también de comentarios hechos en un evento organizado por Citibanamex el pasado viernes. En un video que surgió del foro a puertas cerradas, Anaya Cortés dijo que está “absolutamente abierto” a agregar a alguien a su campaña que lo ayude a vencer a López Obrador. Presionado por el entrevistador Leonardo Curzio Gutiérrez, no descartó trabajar con el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto en el tema.

Una simple mirada a la matemática detrás de la idea muestra el atractivo que tiene para los impulsores del “nunca López Obrador”, particularmente los inversionistas que piensan que las políticas defendidas por el izquierdista ex Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal dañarían la economía. López Obrador tiene un 46.6 por ciento de apoyo en el Barómetro Electoral Bloomberg más reciente. Anaya y Meade tienen un 46.5 por ciento combinado (es importante destacar que el Barómetro aún no se ha actualizado ya que no se han publicado encuestas nacionales nuevas relevantes desde el 20 de abril).

Hoy, el aspirante frentista reculó y dijo estar dispuesto a recibir en su proyecto a toda la ciudadanía –militantes y no militantes de cualquier índole– para “unir fuerzas” y vencer a López Obrador. Según el político queretano no sugirió “un asunto de acuerdos cupulares” con el Presidente Enrique Peña Nieto, “ni con los líderes, ni con los candidatos” de otros partidos, sino un llamado a la sociedad para que lo apoye con su voto.

Sin embargo, Jorge Castañeda, uno de los principales asesores de Anaya, ya había deslizado un acercamiento con el partido tricolor en la contienda electoral, sobre todo si José Antonio Meade Kuribreña no repuntaba en las encuestas.

“No quiero descartar nada, los números son lo que son y creo que podemos encontrar en las búsquedas nuevos acercamientos y afinidades”, dijo el ex Canciller en entrevista con el periodista René Delgado de Reforma.

Al igual que su candidato, a las pocas horas, negó una negociación con el partido oficial.

“Cuando hay un enemigo mayor”, no es descabellada la idea de pensar una alianza entre el PRI y el PAN, explicó el doctor José Fernández Santillán, analista político del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). No obstante, refirió que no sería suficiente una alianza para ganarle a López Obrador porque “no es solamente la suma de votos”. También necesitarían “desenmascarar a López Obrador (o acabar con el mito que es)”.

Con el doctor Fernández coincidió José Antonio Crespo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien dijo que, dada la confrontación entre estos dos partidos, ve “difícil” un acuerdo, por más tácito que sea.

El especialista en Sociología política pronosticó que si se da, no sólo sería “tardío” sino “ineficaz”, ya que el voto del PRI y del Partido Nueva Alianza (Panal) tiene “más identificación ideológica con López Obrador” que con el PAN. Esos priistas de base y el Panal del magisterio, dijo, “tienen la misma matriz ideológica de López Obrador, que es el priismo previo al neoliberalismo de los sesenta o setenta”.

Para el maestro Felipe de la O Lopez, especialista en Demoscopía y Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “la estrategia de Anaya es posicionarse como el segundo viable, cosa que también está haciendo el candidato del PRI [Jose Antonio Meade Kuribreña]”.

En ese sentido, comentó que es más lógico pensar en la atracción del voto útil que en un engranaje tan complejo como una posible “declinación”, que requeriría una movilización de toda una estructura y que no garantiza el voto efectivo a favor del PAN. Apuntó que lo que Anaya busca es impulsar la idea del “frente amplio”; atraer votantes indecisos de parte del PRI; y reflejar que él es el “segundo viable” para captar el voto útil (no sólo del PRI, sino en general).

“La idea del voto útil responde a la necesidad de atraer algunos de los electores y algunos de los líderes políticos, de cada uno de esos partidos, para posicionarse de cara a la elección”, explicó el analista. Los votantes que vean que su primera opción no tiene posibilidad de victoria, elegirán al “segundo menos malo” y allí, dijo, entra la posibilidad de Anaya de ganar votos.

En su balance, Fernández, Crespo, de la O, además del doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez, analista político de la FCPyS de la UNAM, observaron un caldo de cultivo difícil para la unión PRI y PAN, aunque no imposible. “Eso no quita que los candidatos, como suelen hacer, llamen al voto útil de las bases de otros partidos para votar por ellos, haya o no haya acuerdo con la cúpula. Lo ha hecho López Obrador; lo está haciendo Anaya; Meade también está diciendo ‘bienvenido el voto útil de los panistas… pero para mí’”, agregó Crespo.

No obstante, según Sánchez y Sánchez, “el voto útil sólo es decisivo cuando la elección está cerrada”. Y sobre el voto corporativo –por ejemplo, el del PRI– mencionó que “sí podría terminar apoyando a Anaya”, aunque como explicaron los otros analistas, siempre está la posibilidad de que en el secreto de las urnas, hasta el voto clientelar y corporativo se decida por el político tabasqueño. Esa falta de garantías, explicaron, las vimos en 2006, cuando a pesar del acuerdo entre Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordillo, muchos de los votos del magisterio fueron a parar con el obradorismo.

