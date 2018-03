Trump dice que el Ejército puede pagar el muro con México, porque ahora “es rico”

Tras la firma de la ley presupuestaria, que contempla un gasto de 1,3 billones de dólares, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sugerido este domingo en su cuenta de Twitter que el Ejército de EE.UU. debería construir el muro en la frontera con México porque ahora es “rico”.

“A causa de los 700.000 y 716.000 millones de dólares conseguidos para reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, se crean muchos puestos de trabajo, y nuestro Ejército vuelve a ser rico”, escribió el presidente estadounidense.

“Construir un gran Muro Fronterizo, con drogas (veneno) y combatientes enemigos entrando en nuestro país, tiene que ver con la Defensa Nacional”, aseguró Trump, que remató su tuit con la frase: “Construir el Muro a través de M”, creando aparentemente su propia abreviatura para ‘Military’ (Ejército) tras llegar al límite de 280 caracteres de los mensajes de Twitter.

Previamente, el presidente había expresado que, aunque la Casa Blanca estaba “muy decepcionada” con el plan de gastos —en parte porque no financiaba el muro fronterizo en su totalidad— no tenía “otra opción” que firmarlo porque los militares debían ser financiados.

“El resto del dinero vendrá”

Trump había solicitado al Gobierno de EE.UU. 25.000 millones de dólares para financiar el muro, pero el plan firmado incluye una suma significativamente menor: solo 1.600 millones para construir nuevas secciones de muro y reemplazar las más antiguas.

Sin embargo, en un otro tuit publicado este domingo Trump aseguró que se puede hacer mucho con este dinero y enfatizó que los 1.600 millones fueron son “solo un pago inicial”, prometiendo que “el trabajo comenzará de inmediato” y “el resto del dinero vendrá”.

Los últimos tuits de Trump parecen imprimir un giro radical a su retórica sobre el muro, que incluía la promesa de hacer que México pague por la construcción.

A finales de febrero se canceló el encuentro oficial entre Peña Nieto y Trump después de una tensa llamada telefónica en la que el inquilino de la Casa Blanca insistió en la construcción del polémico muro fronterizo.

Este sábado The New York Times informó que Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, pidió al mandatario que no vuelva a decir que México costeará el muro en aras de mantener unas buenas relaciones con el país vecino.

Fuente: RT