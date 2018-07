Tromba en Morelia deja miles de afectados; aplicarían Plan DN-III-E

Don Manuel, de 77 años, apenas alcanzó a salir antes que la corriente de agua inundara su casa.

“Todo se perdió aquí, para casi todos. Me iba acostando apenas cuando entró el agua, estaba la agüita delgada más o menos, cuando vi que venía fuerte mejor me salí y me fui y me quedé arriba de la casa, del bañito pues, ahí pasé la noche arriba del baño”, dijo Manuel Ramírez, afectado.

Y es que anoche, una tromba azotó la zona norte de Morelia y provocó que el agua arrastrará piedras y lodo del cerro El Quinceo, hasta las viviendas ubicadas en las faldas.

Don Manuel es optimista, a pesar de que en su casa no quedó nada en pie, ni su ropa alcanzó a sacar, mucho menos, los pocos recursos económicos que guardaba.

“No tengo miedo, ahora sí que asegurarse y asegurar nuestra vida es todo; de lo demás, ahora sí, él es que decide. Ni me puedo oponer ni puedo ni esto ni lo otro, son cosas que él hace”, dijo Don Manuel al referirse a Dios.

Sus hijos llegaron en cuanto se enteraron de la situación, la señora Olga lamenta cómo encontró la casa de su papá y agradece a Dios que aún lo tiene con vida.

“Me dijo que andaba hundidos en el agua, nunca pensé que hubiera pasado todo esto acá, lo que hice fue levantarme y moverme para acá. Me comenta mi papá que él estaba ahí, en esos castillos, en el baño y como pudo se subió ahí y ahí amaneció”, dijo Olga, hija de Don Manuel.

Los vecinos de la colonia Santa Elena sufrieron los mismos daños materiales, pérdida total en sus pertenencias, pero por fortuna, ninguna vida humana que lamentar.

Elementos de Protección Civil del estado y municipio evalúan los daños provocados por las lluvias de esta madrugada, que afectaron a miles de familias de la zona norponiente de Morelia.

Se valora la solicitud al gobierno federal para que instaure el Plan DN-III-E, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al momento, cuadrillas de trabajadores ya se encuentran en las zonas afectadas para brindar apoyo a los damnificados.

Reportes de la Secretaría de Gobierno, 14 colonias de dicha zona que se encuentran asentadas en las faldas del cerro El Quinceo, donde el agua alcanzó el metro de altura y se introdujo en medio centenar de viviendas.

Cerca de 30 vehículos fueron dañados también por las corrientes de agua. De manera emergente, Protección Civil habilitó el albergue Servando Chávez en la colonia Mariano Escobedo, para atender a las familias más afectadas.