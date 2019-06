Tribunal ordena mantener obra de construcción en Aeropuerto de Texcoco

Un Tribunal Colegiado de Circuito ordena con una nueva suspensión provisional al gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, a que mantenga las obras realizadas en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ubicado en Texcoco.

El lunes, el director general del Parque Ecológico Lago de Texcoco, había anunciado la inundación de la losa de cimentación del NAICM para el desarrollo del parque con lo que la destrucción de los avances del proyecto aeroportuario sería inminente.

Sin embargo, la orden judicial que fue obtenida mediante 147 juicios de amparo interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches se presentó para que el Poder Judicial de la Federación revisara la legalidad de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto capitalino y asegurase que el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía “cuenta con todos los dictámenes y permisos necesarios”.

Entre las obras realizadas antes de la cancelación del puerto aéreo se encuentra la estructura de 21 foniles o columnas que soportaría el edificio terminal, la barda perimetral, los caminos interiores a la obra, el inicio de construcción de las pistas de despegue y aterrizaje, además de la losa de cimentación que soportaría la terminal aeroportuaria.

La decisión del Tribunal Federal ocurrió como respuesta a uno de los 147 juicios de amparo que interpuso el colectivo #NoMásDerroches, el cual ya obtuvo tres resoluciones a su favor para la suspensión de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

“La (resolución) más reciente obliga, por un lado, a preservar los avances en el Aeropuerto de Texcoco y, por el otro, a detener la construcción (de Santa Lucia) a falta de estudios en materia de seguridad”, menciona un documento publicado por MCCI, organización que forma parte del colectivo que busca la continuación del proyecto en Texcoco.

“Es muy relevante esta parte en el contexto del anuncio que hizo esta semana el Gobierno federal de que pretenden inundar las obras de Texcoco, esta resolución ordena preservar lo que hay en Texcoco”, dijo a El Financiero Gerardo Carrasco, vocero de #NoMásDerroches.

Explicó que los magistrados notificaron este miércoles la suspensión provisional, la cual quedara vigente hasta que el Juez de amparo que originalmente conoció del caso, resuelva sobre la suspensión definitiva, lo cual se espera este jueves.

De acuerdo con Carrasco, esta es la tercera suspensión de las obras de Santa Lucía por parte de jueces, dos de ellas definitivas por la falta del estudio de impacto ambiental y por un tema arqueológico.

Sin embargo, la de este miércoles es la primera por la ausencia de estudios de seguridad aérea, previstos en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento.

“Esta es una resolución distinta a las que se han estado publicando las semanas pasadas, porque no se limita a la no construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que no se cuenten con permisos ambientales y culturales.

“Esta va más allá porque también prohíbe que se construya dicho aeropuerto hasta que se cuenten con todos los estudios en materia de seguridad aérea”, agregó Carrasco en entrevista.

El caso quedó registrado en los expedientes de amparo 649/2019 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México y 198/2019 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

En octubre pasado, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del NAIM e indicó que en su lugar se construiría un puerto aéreo en la base aérea militar de Santa Lucía.

Antes de la toma de esta decisión, organizaciones aeronáuticas como MITRE, así como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), señalaron la inviabilidad del proyecto en el largo plazo.

El 29 de abril de este año, López Obrador encabezó un acto simbólico para colocar la primera piedra del que sería el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, para el cual se destinará una inversión de 70 mil millones de pesos.