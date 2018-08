Tras derrota electoral, PRI crea comisión de diagnóstico

Un mes después de los comicios, el PRI creó la Comisión de Diagnóstico, la cual estará integrada por militantes de todo el país para analizar las causas de la histórica derrota electoral.

El día de hoy, vamos a dar conocimiento de la creación de una Comisión de Diagnóstico, que se integrará con militantes de todo el país, atendiendo a la representación que tenemos en el Consejo Político, para que reciba todos estos ejercicios de reflexión; puedan integrarlos, sistematizarlos, integrarlos en un pliego de conclusiones, que hagan del conocimiento de todo el priismo, a través del Consejo Político Nacional”, anunció la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

Adelantó que habrá una página de internet para que los militantes puedan enviar de manera directa sus reflexiones, ya sea por escrito, audio o video.

Que haya también esta posibilidad de que cualquier militante se exprese de manera directa. Y quien desee también hacer llegar sus reflexiones por escrito, lo puede hacer también a través de la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional”, dijo en entrevista, luego de reunirse con diputados locales electos.

PRI VA POR RECURSOS PROPIOS EN 2019

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, ordenó a las instancias financieras del partido que preparen una propuesta para obtener recursos propios ante la baja de financiamiento público que tendrán el próximo año, derivado de derrota electoral.

En entrevista, Ruiz Massieu dijo que los trabajadores del PRI tienen garantizado su empleo y no están en riesgo los salarios, así que ya se analiza qué tipo de acciones legales se podrían hacer para obtener recursos.

Por la baja votación que tuvieron en las elecciones pasadas, al PRI le tocarían aproximadamente 726 millones de pesos de financiamiento público, unos 963 millones menos que el recibido este año.

He pedido a las instancias financieras del partido, no sólo a la Secretaría de Finanzas, también al Comité de Fiscalización y al de Financiamiento que nos hagan una propuesta de programa para también, por ejemplo, hacer uso de lo que la ley nos permite: la posibilidad para realizar actividades para generar recursos propios. En el PRI está, por supuesto, garantizado el empleo para todos los que trabajan en este instituto político y no está en riesgo su salario”, dijo.

