Trabajan en México 3.2 millones de niños

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), informó que 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes están en condición de trabajo infantil en México.



Durante la 21 Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el funcionario sostuvo que ese problema debe atenderse a través de la corresponsabilidad institucional.

Tras recalcar que la corresponsabilidad de los estados es fundamental, Bucio planteó llevar este tema al seno de Comisión de Niñez y Adolescencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, para llevar a cabo acciones a nivel estatal y municipal.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recalcó que no puede permitirse que el desarrollo nacional pase por encima de los derechos de la niñez.



Se debe impulsar la no normalización del trabajo infantil, manifestó, ya que en ocasiones es considerado en forma errónea como necesario para una mejor formación los menores, bajo argumentos falaces como forjar una cultura del esfuerzo y apoyar la economía familiar.



“Esto es una mentira, estos son argumentos falaces. Este Gobierno ha puesto a la Secretaría de Gobernación, de verdad, para proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos, ese es nuestro interés”, aseveró.



La Secretaria subrayó la relevancia de dinamizar el campo, pero no a costa del trabajo de niñas y niños, con jornadas extenuantes, sin seguridad social, y en muchas ocasiones sin remuneración alguna o muy precaria.



“Tenemos la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de diseñar y apoyar las iniciativas que llevan a niños y niños y adolescentes a cumplir sus sueños, alejados de situaciones que pongan en riesgo su desarrollo integral, y así lo haremos”, expuso.



“Necesitamos que los jóvenes tengan trabajo, pero no en condiciones precarias y sin seguridad social y con salarios indignos. Quiero decir algo con mucha claridad, la erradicación del trabajo infantil es responsabilidad de todas y de todos”.



Sánchez Cordero enfatizó que las únicas tareas que deben tener las niñas y los niños son las relacionadas con su desempeño escolar, cuyo valor, dijo, es incalculable para su desarrollo personal y para el bien de la sociedad.



Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, abundó que el trabajo infantil es causa y consecuencia de la pobreza.



“En el que las niñas y niños son parte de un círculo vicioso que vulnera sus derechos como son la educación, la salud y el desarrollo pleno, por lo que es necesario trabajar para que las niñas, niños y adolescentes tengan garantizado un piso mínimo de bienestar”, expresó.

Agencia Reforma