Tomaría tequila con Trump para negociar: “El Bronco”

El aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, condenó el ataque ordenado por el presidente Donald Trump contra Siria, y afirmó que de llegar a Los Pinos negociaría con el mandatario republicano, invitándolo a platicar sin yernos y sin emisarios. Mientras, él se “tomaría un tequila y Trump podría comerse una hamburguesa”.

Durante la conferencia de prensa sucedida al final de su arranque de campaña, la cual realizó en un centro de espectáculos ante poco más de 4 mil simpatizantes en Ciudad Guadalupe, “El Bronco” expresó que “nadie en este mundo tiene derecho a crear violencia, no es así como se resuelven los problemas”.

El candidato dijo que las guerras causaron mucho daño en el pasado y que no está de acuerdo con que las personas pierdan la vida en ellas. Luego expresó que, si llegase a ganar la Presidencia de México, para negociar con Trump “lo voy a invitar a platicar, a cotorrear, que él hable en inglés y yo en español. Yo me voy a echar un tequila, creo que él no toma, pero puede comerse una McDonald’s (hamburguesa), que nos sentemos sin yernos y sin emisarios de nada“.