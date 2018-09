Tomar justicia por propia mano no fue correcto, dice Mireles. El Gobierno “no nos dio más opción”

José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensasde Michoacán, reconoció que “no fue lo correcto” el que estos grupos hayan tomado la justicia en sus manos.

Durante una visita en Pachuca, Hidalgo, Mireles responsabilizó a la falta de interés del Gobierno en todos sus niveles de garantizar seguridad e impartir la justicia el surgimiento de autodefensas en Michoacán y en otras partes del país, así como el que en algunos casos la detención de presuntos delincuentes terminen en linchamientos, informó La Jornada.

“Los civiles no tenemos porque andar tomando la ley en nuestras manos. Lo que nosotros hicimos como autodefensas no fue lo correcto. Yo estoy bien convencido de que no fue lo correcto. Los civiles no tenemos por qué levantarnos en armas”, expresó cuando se le pidió su opinión sobre los linchamientos que se han registrado en Hidalgo y Puebla en las últimas semanas.