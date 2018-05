Tipifican como delito videograbaciones sexuales

La iniciativa presentada por el diputado Iván Texta y aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, busca dar un marco penal para sancionar a todas aquellas personas que videograben a otras, con fines sexuales sin su consentimiento.

La penalista Estíbaliz Sáenz explicó a Excélsior que, actualmente, cuando una persona es sorprendida videograbando a otra sin su consentimiento (hecho que se da comúnmente en el transporte público), las autoridades solo pueden remitirlo ante el Juez Cívico ya que no se trata de un delito, porque no está tipificado en el Código Penal.

De ser aprobada dicha iniciativa por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, esta conducta podrá ser sancionada con penas similares a las del abuso sexual y el Ministerio Público tendrá herramientas jurídicas para hacerlo.

No obstante, la experta aclaró que el delito no está dentro del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa por lo que, en la mayoría de estos casos, los imputados llevarán su proceso en libertad y de llegar a la conclusión del juicio es muy probable que alcancen un sustitutivo de la pena por lo que no serán encarcelados.

En entrevista, el asambleísta del PRD, Iván Texta, explicó que la iniciativa surgió luego de que una joven que realizaba su servicio social en la ALDF, sufriera este tipo de acoso.

Explicó que, abogados de su partido la acompañaron a denunciar, pero fue ahí cuando se dieron cuenta que grabar video o tomar fotos con contenido sexual, sin consentimiento de la víctima, no estaba penado y solo se castigaba con una multa de poco más de 100 pesos en el juzgado cívico.

Fuente: Excélsior