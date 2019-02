Terna para la SCJN no viola la ley, afirma López Obrador

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado respecto a la terna que envió al Senado de la República para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos, quien está próxima a terminar su encargo de quince años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De manera específica se le preguntó a López Obrador si fue correcto promover a tres mujeres que públicamente se sabe son afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que lo respaldó en sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

López Obrador respondió que como jefe del Ejecutivo federal tiene la facultad de proponer a los aspirantes a la terna y no viola la ley porque el Senado de la República tiene la última palabra en la decisión.

“Es una facultad del Ejecutivo, enviar la terna y cumplo con la ley y no existe en el supuesto de que fuesen militante de mi partido, en el supuesto como dicen los abogados: aceptando sin conceder, no hay un impedimento para que miembros de un partido político puedan ser postulados para ocupar un cargo, no existe, propuse tres mujeres que tienen mérito propio”, expresó el presidente.

Cabe recordar que la terna enviada por López Obrador la integran Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García, quienes formaron parte de la terna anterior donde resultó electo Juan Luis González Alcántara Carrancá en sustitución del ministro José Ramón Cossío.

Yasmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México también forma parte de la propuesta del Presidente de la República y de quien ha trascendido es esposa del contratista José María Rioboó.

Fuente: Excélsior