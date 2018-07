Tatiana: “Había mejores opciones” que Bartlett, pero “no quiere decir que se acabó el país”

Tatiana Clouthier Carrillo, perfilada para formar parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Manuel Bartlett Díaz no era la mejor opción para estar al frente de la Comisión Federal de Electricidad.

“Creo que había mejores opciones, y que una persona que no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país”, dijo Clouthier Carrillo después de participar en una mesa de diálogo sobre derechos humanos.

López Obrador no consultó a Tatiana sobre la decisión ni ella le ofreció consejos, explicó quien estaría al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

“Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos, yo proveo información y el señor decide”, señaló. “(El Presidente electo) no me ha preguntado mi opinión”, indicó.

Hoy, López Obrador defendió el nombramiento de Bartlett Díaz.

“Respeto mucho sus puntos de vista, pero el licenciado Bartlett desde hace muchos años ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional, y por eso decidí proponerlo para ser el director de la Comisión Federal de Electricidad”, respondió el tabasqueño a quienes han criticado la postulación de Bartlett Díaz para encabezar la Comisión Federal de Electricidad.

Dijo que Bartlett cuenta con la experiencia suficiente pues fue Secretario de Gobernación, de Educación Pública, y ha estado defendiendo la industria eléctrica cuando menos los últimos 15 años.

“Desde hace algún tiempo se ha querido desmantelar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Hace 20 años éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica; la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que consumíamos”, añadió el político tabasqueño en entrevista a medios en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco.

López Obrador, quien tomará posesión el 1 de diciembre, dijo que la CFE compra la mitad de la energía eléctrica que consume México y se paga muy caro porque se están entregando subsidios a las empresas que le venden energía eléctrica.

“Ahora, la CFE compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos, y se paga muy caro porque se están entregando hasta subsidios a las empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Porque se piensa que el subsidio se le da al consumidor, no. El subsidio se lo están dando a las empresas que le venden energía eléctrica a la CFE”, planteó AMLO.

El Presidente electo dijo que es normal que existan las críticas a los nombramientos, pues muchos años se hicieron políticas donde no contaba la gente, “pero ahora el Gobierno representará a todos y cuidará que el patrimonio no beneficie a una minoría”.

Ratificó que la Secretaría de Energía estará en el estado de Tabasco; la Comisión Nacional del Agua en Chiapas y Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche.

Fuente: Sin Embargo