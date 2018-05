Sustitución de Ochoa evidencia que el PRI está en picada, afirma Ricardo Anaya

El candidato presidencial, Ricardo Anaya aseguró que el cambio en la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), obedece al mal desempeño del instituto en la actual contienda electoral y afirmó que el hecho evidencia la mala situación al interior del tricolor, informó SDPnoticias.

Luego de sostener un encuentro con simpatizantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en San Juan del Río, Querétaro, Anaya Cortés refirió que en su equipo, contrario al PRI, no habrá cambios sino adhesiones y sumas.

De la misma forma, expuso que la sustitución de Enrique Ochoa exhibe que el Revolucionario Institucional “no tiene ninguna posibilidad de ganar, eso lo sabemos muchos, quedo clarísimo a partir del primer debate presidencial”.

“Queda claro que el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar eso lo sabemos mucho, quedó clarísimo a partir del último debate presidencial, el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar y este cambio en pleno proceso electoral es una señal clara de que el PRI va en picada, que no va bien su campaña presidencial”.

RICARDO ANAYA CORTÉS.

Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que el hecho signifique adhesiones de priistas a su proyecto, el ex dirigente nacional del PAN refirió que con anterioridad ha estado llamando a ejercer el “voto útil”.

“Yo estoy haciendo un llamado a todas y a todos los mexicanos independientemente de si militan o no en un partido político y por su puesto independientemente del partido en el que militan, para que se sumen a nuestro proyecto, unamos fuerzas, juntos ganemos la elección ya hagamos el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país”.