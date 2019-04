Suman más de 2 mil 300 denuncias de acoso en el Me Too

Las cuentas Me Too en los ámbitos de la Academia, Artes, Activismo, Cultura, UNAM, Periodistas y Creativos, han sumado un total de 2 mil 393 denuncias confidenciales por acoso, hostigamiento o abuso sexual, actos perpetrados en entornos laborales, escolares o de recreación.

Durante el Foro #MeTooMx, realizado en la sala “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, se presentó toda la numeralia que enmarca el movimiento Me Too en México desde el 21 de marzo, cuando mujeres empezaron a denunciar agresiones cometidas en su contra, y la negligencia u omisión de diferentes autoridades para ofrecerles una respuesta.“Mujeres reconocemos el valor social, jurídico y la legitimidad de las denuncias que de forma confidencial se han hecho públicas a través del hashtag #MeTooMx, sus hashtags asociados y el trabajo realizado por quienes administran esas cuentas”. Foro Me Too

También destacaron las amenazas de las que han sido víctimas las mayoría de las administradoras de las cuentas Me Too, motivos que en varias ocasiones las orilló a desistir y mantenerse en un estado de alerta por los comentarios de odio recibidos.

Me Too: Académicos, periodistas y la UNAM

En la presentación, se destacaron las denuncias confidenciales del movimiento en la Academia. Desde que la cuenta se activó -el 24 de marzo-, y hasta el 30 del mismo mes se habían recibido 350 denuncias: 184 a nivel universitario (129 provenientes de la UNAM) y 36 del medio superior, con un total de 349 personas señaladas.

Importante destacar que dentro de la UNAM, todas las instituciones fueron señaladas por lo menos una vez: facultades, preparatorias, cch’s, escuelas nacionales, institutos, centros de investigación, la orquesta y las áreas administrativas, siendo la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) el primer lugar con 40 denuncias.

En cuanto al tipo de agresión, el 49.5% de denuncias confidenciales son por acoso sexual, y 18 agresores fueron denunciados más de una vez.

Una cuenta más, nombrada #MeTooUNAM ha contabilizado 41 denuncias; 6 de ellas ocurridas en laFacultad de Estudios Superiores Acatlán, seguida de la FFyL, la Facultad de Ciencias Políticas y la ENP 2 con 4 denuncias cada una.

Por su parte, la cuenta #MeTooPeriodistasMexicanos ha registrado un total de 329 denunciascontra 197 personas diferentes, pero que 12 han recibido de 3 a 5 señalamientos hasta el 10 de abril; y son 74 las empresas periodísticasenunciadas.

Me Too Cultura, la cuenta con más denuncias

Al presentar los datos de este sector, se realizó una acotación pues se incluyó a las cuentas de agencias, artes, danza, escritores, música y teatro; lo que genera que el número de denuncias confidenciales sea de mil 365 con 464 personas diferentes señaladas de agresión.

El caso de #MeTooAgencias es relevante porque tiene más de 600 demandas, principalmente de agencia como Ganem, Metrics, Agencia Anónimo y BBDO. Seguido del movimiento de escritores con 194 denuncias y 147 personasseñaladas, de éstas últimas, 20 fueron nombradas más de una vez.

En teatro se contabilizaron 179 denuncias, música 148, artes 143 y danza 15. La cuenta de activistas presentó 59 denuncias contra 46 personas señaladas.

Las cuentas #MeToo artes y creativos fueron desactivadas, pero informaron que las denuncias podrían ser dirigidas a la cuenta de cultura. Antes de su cancelación, entre ambas usmatron 249 denuncias contra 172 personasseñaladas diferentes.

Exigen respuesta del Estado para el 6 de mayo

Al finalizar el Foro #MeTooMx, se leyó un pronunciamiento que describe las obligaciones y exigencias hacia el Estado mexicano respecto a su actuación y reacción ante las denuncias que siguen emergiendo a lo largo del país.

“Decidimos acompañar la palabra de quienes se han pronunciado en las redes sociales, pero también de quienes cuerpo a cuerpo han denunciado en sus espacios escolares, laborales, comunitarios y sociales a quienes les han agredido. A su palabra y experiencia aportamos nuestro respaldo profesional y acompañamiento sororal”. Pronunciamiento

Con apego a la ley vigente, del Estado laico y obligado internacionalmente en materia de derechos humanos, demandaron a todas las autoridades, “cumplan con lo ya establecido, en particular lo definido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres que debe ser el estándar mínimo de lo que realicen y presenten”.Ñ

En el sector público solicitaron a secretarías de Estado y organismos que de manera obligatoria el lunes 6 de mayo, a partir de las 10 am, se informe sobre las acciones ante la violencia de género contra las mujeres, en particular respecto del hostigamiento y acoso sexual y otras formas de violencia sexual.

Entre las mencionadas se encuentran la Secretaría de Gobernación y todas las instancias que dependen de ella: el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

También las Fiscalías o procuradurías generales de justicia; al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a los poderes judicial y legislativo. Así como empresas, sociedad civil, agrupaciones gremiales y demás instituciones sociales, “pues están obligadas a prevenir y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres”.

Fuente: SDP Noticias