Sufrió cáncer de mama a pesar de ser saludable; una detección oportuna salvó su vida

Octubre es considerado por la Organización Mundial de la Salud como el mes sobre la sensibilización sobre el cáncer de mama, pues se estima que a nivel mundial cada año aparecen 1.38 millones de casos nuevos y hay 571 mil muertes por esta causa, según los datos más recientes del organismo que datan de 2015.

Karla Barajas no tenía los factores de riesgo que estimulan el cáncer de mama a crecer y aun así fue diagnosticada hace siete meses con esta enfermedad que es la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas.

La chef repostera se asume como una mujer deportista, madre de un hijo y con un estilo de vida sana.

Ella afirmó que era constante en sus chequeos ginecológicos, por lo que atribuye haber podido detectar tempranamente un tumor de seis centímetros en su seno.

“Sí me sorprendí porque en general soy una persona sana. De la nada me sentí una bola muy grande, una semana antes de que me diagnosticaran. Se me hizo muy raro porque pensé que era la fibrosis que a veces se te hace cuando te llega la menstruación”, recordó.

Para su tratamiento, Karla ha recibido quimioterapias y se sometió a una mastectomía. Espera someterse a radiaciones para vencer la enfermedad.

Es por eso que en este mes, Karla exhorta a otras mujeres a no confiarse al creer que no son candidatas a esta enfermedad sólo por tener un estilo de vida sana, y las invita a asumir un compromiso con su salud, pues enfatizó que no es necesario tener un antecedente familiar para padecer esta enfermedad.

“No necesariamente necesitas tener antecedentes en tu familia para que te pase. En mi familia soy la primera persona con cáncer”, advirtió.

Sin embargo, el combate a este padecimiento no sólo se centra en el aspecto físico, sino también debe contemplar el ámbito psicológico.

Para Karla ha sido fundamental el apoyo de sus familiares y sus amigos. Razón por la cual, aconsejó a otras

mujeres que han sido diagnosticadas recientemente a no aislarse y no guardar silencio.

“Acepten el acompañamiento de sus seres queridos. Hablen sobre el tema, no se queden callada. Yo sé que es muy difícil vivirlo, pero que traten de ponerle todo su ánimo para salir de esta lucha porque sí se puede y es muy importante el estado de ánimo”, confesó.

Recomendaciones de prevención que da el IMSS

Autoexploración. Este examen se debe hacer cada mes a partir de los 20 años, de preferencia, al quinto día de la menstruación. La revisión consiste en levantar un brazo por encima de la cabeza y con la mano contraria palpar la orilla del seno. En caso de encontrar protuberancias se debe consultar a un médico inmediatamente.

Mastografía. Si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia se debe realizar a partir de los 34 años. En caso contrario, cada dos años a partir de los 40 y anualmente desde los 50.

Equilibrio. Llevar una alimentación balanceada, que sea alta en fibra e incluya frutas y vegetales como brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya.

Lo que no se debe comer. Es recomendable disminuir el consumo de grasas y azúcares.

Movilidad. Hacer ejercicio al menos 30 minutos al día.

Cosas a cuidar. Mantener un peso adecuado y evitar el cigarro y el alcohol.

Recuerde. Estos hábitos sólo reducen la posibilidad de padecer cáncer.

