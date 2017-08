“Soy el rey de chocolate”, dice empresario que va por gubernatura

Enrique Michel Velasco, empresario jalisciense y propietario de Dulces de la Rosa, comentó que no ve nada malo en celebrar su cumpleaños disfrazado de rey, ya que es una fiesta familiar que realiza cada año, siempre con una distinta, informó Excélsior.

“No sé por qué les hizo tanta roncha, es una fiesta que siempre he hecho. El otro año voy a salir de boxeador, si es que adelgazo”, comentó Michel Velasco.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, detalló que lleva 25 años celebrando su cumpleaños de la misma forma y que son sus hermanas quienes eligen la temática de cada evento.

“Me siento sorprendido de que hayan hecho tanta popularidad de este detalle, así quisieron que saliera mis hermanas. Nos divertimos muchísimo, fue una comida muy sabrosa, trajimos a Edith Márquez, tiene una voz preciosa y muy poderosa y nos divertimos muchísimo; estuvimos conviniendo porque es un momento muy agradable”, comentó.

El empresario, quien en fiestas anteriores se caracterizó de pirata, jeque y hasta como modelo de Playboy, resaltó que nadie del partido Morena se comunicó para recomendarle que no se disfrazara en la celebración de este año.

“Aunque me lo hubieran dicho; nadie me dijo nada, de que no celebrara mi cumpleaños. Yo no veo nada malo y lo seguiré haciendo”, agregó.

Aceptó que le interesa ser el candidato de Morena al gobierno de Jalisco, aunque dejó claro que aún no es tiempo de candidaturas, sino de trabajar.

“Estamos trabajando para ser un partido competitivo, me interesa que haya un cambio radical en México y si se dan las cosas lo aceptaría, pero ahorita no es el tiempo”, aclaró.

“A los que no les parece que hice mi fiesta, pues muy respetado, a lo mejor los invito (el próximo año)”, agregó.