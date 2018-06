“Soy blogger y tengo que simular una vida de lujo”: hijo de general de la Sedena

Mario Sierra Moncada, hijo de del general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Roberto Sierra Páramo, explicó al portal de noticias SinEmbargo que lo mostrado en las fotografías en redes sociales no las posee, sin embargo, tiene que interpretar su papel porque “soy un blogger de lujo”.

En respuesta a la nota que publicó el medio sobre su estilo de vida, Sierra Moncada aseguró que trabaja como influencer de estilo de vida, por lo que tiene que simular que vive una vida de lujo, posando con artículos de marcas costosas y viajando por el mundo.

El joven aseguró en entrevista con Sanjuana Martínez que las marcas le pagan con intercambios y los viajes son invitaciones.

“Esta profesión que desarrollo es para comunicar marcas y todo un estilo de vida. Yo vivo con intercambios. Yo estoy encantando de vivir así. Voy a un restaurante de lujo, seguramente son carísimos, pero yo no lo pago. Son invitaciones. A mis seguidores les gusta ver ese mundo. Es la manera honesta que yo he encontrado para vivir”, expresó.

Sierra Moncada manifestó que su padre no sostiene sus gastos, se mantiene con su trabajo y reviró: “él es una persona retirada, pero sigue trabajando. ¿Tú crees que si tuviéramos esa cantidad de dinero que la gente piensa, mi papá seguiría trabajando? No”.

Sobre la foto donde sale posando en el avión presidencial con ubicación en instalaciones del gobierno, Sierra Moncada dijo a la periodista que se trata de una réplica que está en un deportivo, sin embargo, no proporcionó el nombre del lugar ni la dirección.

“No sé, pero está en un salón de eventos que tenía está sala como si fuera el avión presidencial. El ingeniero que la construyó quiso aparentar que era el avión. Yo me senté y me tomé la foto. Fue mi error. Fue una tontería, cometí el error de poner una ubicación que no correspondía donde yo estaba”, comentó.

Una nota de SinEmbargo exhibió los lujos con los que vive el hijo del general de la Sedena. Él replicó que tiene que simular ese tipo de vida por su trabajo.