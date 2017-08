Sólo con los subsidios viven los más pobres; sin apoyos tendrían $16 al día

Cada uno de los 12.3 millones de mexicanos más pobres del país que viven en 3.3 millones de hogares tendría un ingreso de 16 pesos diarios si no contara con apoyos ni subsidios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Excélsior informó ayer que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, el 10% de las familias más pobres sobrevive sólo con 25 pesos al día.

Dicho valor es inferior al costo de la canasta básica alimentaria, que a agosto de 2016 fue de 41 pesos diarios, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Así, los apoyos de gobierno y las transferencias como las remesas y los donativos que reciben las familias más pobres de México representan 37.2% de sus ingresos totales, siendo el decil de ingreso que más depende económicamente de recursos emanados de acciones que resultan ajenas a algún trabajo.

SUBSIDIOS MITIGAN POBREZA EN MÉXICO

Los distintos subsidios que reciben los mexicanos más pobres del país les ayudan a sobrellevar la ya de por sí precaria situación en la que viven.

Estos subsidios les permiten a los 12.3 millones de mexicanos más pobres del país obtener en promedio 25 pesos diarios para poder subsistir.

Sin embargo, dicho valor es inferior al costo de la canasta básica alimentaria, que a agosto de 2016 (periodo equivalente al levantamiento de la ENIGH 2016) fue de 41 pesos diarios, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Lo anterior significa que el ingreso promedio diario de las personas del decil más pobre del país, aún con transferencias, no alcanza para adquirir la cantidad de alimentos con el mínimo de nutrientes necesarios para no morir de hambre.

CALIDAD DE VIDA

Vale la pena destacar que, de no existir los ingresos que reciben por distintos subsidios por parte del gobierno los más pobres, el dinero que perciben pasaría de 25 pesos diarios a 16 pesos, es decir se reduciría en 36 por ciento.

Asimismo, esta proporción de los ingresos que los 12.3 millones de personas más pobres de México reciben es casi similar a lo que obtienen por sus actividades laborales, ya que éstas representan 39.1% de sus ingresos totales.

DISTRIBUCIÓN

Del 37.2% que representan los subsidios en el ingreso de las familias más pobres, 17.4 puntos porcentuales corresponden a apoyos de programas gubernamentales, siendo el principal rubro.

Le siguen otras transferencias como los donativos en especie de otros hogares e instituciones, con 9.1 puntos porcentuales; los apoyos en dinero de también les otorgan otros hogares e instituciones con 6.2 puntos, y las remesas con dos puntos porcentuales.

Por su parte, el restante 23.7% del ingreso de las personas más desfavorecidas que no es por subsidios y no es por trabajo proviene de fuentes como la renta de la propiedad, la estimación del alquiler de la vivienda y de otros ingresos corrientes.

Finalmente, cabe destacar que en cuanto a los programas gubernamentales, su participación dentro de los ingresos de los más pobres es ocho veces lo que representa en el promedio nacional.

GASTAN LA MITAD EN ALIMENTOS

La mayor parte de los ingresos que obtienen las familias más pobres del país tiene que destinarse a rubros que permitan su sobrevivencia, como es el caso de los alimentos.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, del total de gasto en bienes y servicios que ejerce el 10% de las familias más pobres del país, 50.4% se tiene que destinar a alimentos consumidos tanto dentro como fuera del hogar, restando margen para gastar en otros rubros como el transporte, la educación, la salud o el esparcimiento.

Esta proporción del gasto destinado a alimentos va disminuyendo conforme las familias van subiendo de estrato de ingreso, hasta llegar a 25% del total del gasto en el decil diez, de acuerdo con las cifras.

