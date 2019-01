Solicitará AMLO conocer si hay denuncias en curso contra Romero Deschamps

Para conocer si desde hace 40 años se investiga a Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a las instancias judiciales conocer si existen investigaciones en curso o se trata solo de afirmaciones periodísticas sin sustento, informó SDPnoticias.

Durante la tercera conferencia extraordinaria por la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha cobrado la vida de 79 personas, al presidente se le preguntó si daría continuidad a las presuntas denuncias que pesan sobre el líder sindical. En respuesta reiteró que su administración no ofrece impunidad ni da línea de proteger a nadie, y agregó que primero se debe saber si existen o no denuncias sobre robo de combustible y propias de doble fondo, como las que destaca el diario Reforma este domingo.

“No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales, el gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de proteger a nadie. Esto ya cambió. Y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales (estas) siguen su curso, no se van a detener”, aseveró López Obrador.

No obstante, señaló que también deben existir esas denuncias. “Sería muy bueno que en este caso se sepa y como lo está planteando (la reportera) lo voy a solicitar”, agregó. “Si existen denuncias para tener elementos, cuándo se presentaron, que no sea solo la nota periodística sino que haya papeles”, enfatizó.

Este domingo el diario Reforma narra una historia ocurrida el 8 de abril de 1982 y que formaría parte de un expediente de 256 fojas elaborado por la Dirección Federal de Seguridad sobre las prácticas de Romero Deschamps contra sus adversarios. De acuerdo con el diario la extinta instancia comenzó a seguir los pasos del dirigente sindical desde 1977, cuando este -de 33 años de edad-, se postuló como candidato.