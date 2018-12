Sin topes ni controles, el dinero para publicidad oficial amenaza a los medios y lectores: Ana Ruelas

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica –organización civil internacional que promueve y defiende los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información– opinó que un presupuesto multimillonario en publicidad sin controles, ni topes de asignación, continua siendo una amenaza tanto para quienes difunden como para quienes reciben la información.

“Si bien no es un monto tan distinto al aprobado por Enrique Peña Nieto es muy importante que existan topes que no permitan que haya sobre ejercicios como los que ejercía [Peña Nieto], que llegaban a ser alrededor de 200 por ciento más de lo que se aprobaba (…) Es importante recordar que la “Ley Chayote” o la Ley General de Comunicación Social –que se aprobó en abril de este año– no regula esto y al final genera que estos 4 mil millones de pesos que fueron aprobados, o que son propuestos para el Presupuesto de Egresos, sean ejercidos sin controles, sin una planeación efectiva y sin criterios claros de asignación. Es decir: que se sigan beneficiando a los mismos medios de siempre y que se sigan controlando las líneas informativas de los medios de comunicación”, aseveró Ruelas en entrevista para SinEmbargo.

La “Ley Chayote”, mencionada por la especialista, ha sido señalada como un mecanismo que normaliza el control de la información y de los medios de comunicación que dependen de la publicidad oficial, determinando cuales serán sus líneas editoriales. Un mecanismo de control que durante años ha mal informado y desinformado a la ciudadanía.

“La publicidad oficial ha sido utilizada como un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales de los medios de comunicación, por lo que al final los medios de comunicación se convierten en voceros del Gobierno a través del dinero que reciben de la publicidad oficial, y la publicidad oficial se convierte en una herramienta proselitista para alzar figuras públicas, lo que impacta en las contiendas electorales”, planteó.

“Por eso es tan importante que haya criterios claros de asignación basados en las poblaciones a las que se destinan las campañas. Hoy no tenemos conocimiento exacto de cuál es la eficiencia del gasto. Es decir, si realmente estos miles de millones de pesos se están utilizando para darle a la ciudadanía información de interés público, e información de interés público significa información que tiene que ver con el ejercicio de derechos y obligaciones, protección civil o cambios institucionales. Se utiliza la información como un instrumento de control político del debate público”, agregó.

Durante el periodo de campaña y su gira de agradecimiento, Andrés Manuel López Obrador aseveró que el gasto en publicidad oficial se reduciría en un 50 por ciento. La propuesta fue bien recibida por diferentes organizaciones de la sociedad civil que reprobaban el uso político que el priistaEnrique Peña Nieto dio a este rubro.

El sábado pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de López Obrador dio a conocer en su propuesta de Presupuesto de Egresos 2019 un monto de 4 mil 258 millones de pesos en gastos de comunicación social, cantidad que supera los 3 mil millones 278 pesos aprobados en 2018. Esta partida aún se discutirá en la Cámara de Diputados para ser corregido o bien aprobado.

Más en Sin Embargo