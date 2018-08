Sin título el 46% de los nuevos diputados federales

Entre los 500 nuevos inquilinos de la Cámara de Diputados hay médicos, periodistas, abogados, profesores, actores, conductores de TV y un boxeador, pero sólo la mitad de ellos tiene cédula profesional.

Los legisladores con grado académico son egresados de universidades como la UNAM o de autónomas estatales. También hay del ITAM.

Ésta será la Legislatura con más presencia de mujeres, pues habrá 241 por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, 119 de ellas con cédula profesional.

Médicos, periodistas, abogados, profesores, actores, conductores de televisión y hasta boxeadores llegarán a la Cámara de Diputados a partir del próximo 1 de septiembre para integrar la 64 Legislatura, pero sólo la mitad de los 500 nuevos inquilinos de San Lázaro cuenta con cédula profesional.

Aunque la Constitución no exige ningún requisito de escolaridad para ser diputado y el artículo 55 constitucional únicamente precisa que es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario o vecino del estado que aspire representar, no estar en servicio activo en el Ejército o la policía, no ser alto funcionario en cualquiera de los tres Poderes de la Unión u órganos autónomos ni ser ministro de algún culto religioso, la preparación académica resulta relevante para las labores legislativas; sin embargo, únicamente el 54.6% de nuevos diputados electos cuentan con cédula profesional, es decir, 276 de 500 son profesionistas titulados.