Sin fuero y sin apoyo, cae la noche para Romero Deschamps

Los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa cuya producción ha ido en picada, ya no quieren a Romero Deschamps como su líder sindical. A la par del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPTM) de 36 secciones en el país, han formado diversos grupos de petroleros disidentes con el objetivo de recuperar la industria petrolera, como lo ha prometido el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior lo publicó el diario Sin Embargo.

Le exigen, antes de que huya del país, el encarcelamiento del Senador priista denunciado penalmente por “enriquecimiento ilícito” y otros presuntos delitos como el Pemexgate, así como un proceso democrático dentro del sindicato.

A diferencia de años previos, Romero Deschamps no está en la lista de plurinominales para algún cargo en el Congreso de la Unión, por lo que no gozará del fuero. Familiares y prestanombres también son señalados de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Quien nunca ha presentado una iniciativa legislativa y ha llegado a los curules vía representación proporcional, en 1993 se convirtió en el Secretario General del STPRM tras el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y se reeligió para 2019-2024, pese a estar prohibido por los Estatutos Generales.

Tras casi tres décadas de liderazgo de Romero Deschamps en el sindicato petrolero sin ser votado, trabajadores petroleros exigen su salida agrupados en la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, presididos por Juan Carlos Chávez González; en la Gran Alianza Nacional Petrolera, liderados por Jorge Fuentes García; en Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo (PAE), dirigidos por Arturo Flores Contreras, entre otros grupos.

Flores Contreras, a nombre de los Petroleros Activos en Evolución, pidió a la siguiente administración democratizar al gremio y “limpiarlo”. A cambio, están listos para “apoyar” al próximo gobierno federal “para dar resultados lo antes posible”.

“Ya estamos cansados de estas diligencias corruptas; ese cacicazgo se debe terminar”, dijo. Advirtió que los trabajadores petroleros están organizados para “levantar” a Pemex, pilar de la economía, para conducirla de nuevo a la competitividad.

Juan Carlos Chávez González, presidente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, otro grupo disidente, afirmó que “el enamoramiento de los trabajadores y sus familiares por el proyecto de Andrés Manuel [radica] en que estamos conscientes en que no se podrá revertir en 100 por ciento la Reforma Energética como fue en 1938. [Enrique] Peña Nieto y sus compinches son rateros e hicieron cosas jurídicas que será difícil echarlas para atrás. Pero para los petroleros sería un respiro importante el que, como lo ha prometido el compañero Andrés Manuel, entren primero en una fase de mantenimiento mayor a las plantas de la totalidad de las refinerías para garantizar una buena operación y que se lleve a cabo con mano de obra sindicalizada; gente muy capacitada”. Calculan en 2 billones de pesos el “saqueo indiscriminado” de Romero Deschamps, representante petrolero “impuesto” por Carlos Salinas de Gortari para “legitimizarse”.

A finales de mayo, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, desde la región petrolera de Minatitlán, Veracruz, anunció que acabará con el cacicazgo en el sindicato petrolero. “Llegó a su fin. Sí me entienden, ¿verdad?”, afirmó López Obrador. Además, se comprometió a “levantar” a Pemex de la mano de los trabajadores en activo y con experiencia. La semana pasada, informó sobre un proyecto para construir dos nuevas refinerías en Veracruz y Campeche, y para rehabilitar las seis existentes desde la década de los 70. En Tabasco volvió a decir que se acabará el cacicazgo y este lunes se volvió a comprometer ante empresarios.

La Alianza Nacional Democrática tiene presencia en siete secciones en la Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Tabasco e Hidalgo. Apoyan a Andrés Manuel López Obrador, pero “se mantendrán atentos” para que no sea un supuesto cambio como ocurrió, evocó Chávez, en el 2000 con el panista Vicente Fox Quesada. Le piden que se vaya Romero Deschamps y todos los delegados “corruptos” de las 36 secciones. También requieren que haya democracia y libertad sindical para elegir al sustituto. “Estamos hablando de un aparato de represión y de corrupción de más de 10 mil personas a nivel nacional”, aseveró el trabajador petrolero Juan Carlos.

“Con una buena administración de honradez y reinversión, y no voracidad de directores, con el empeño de los trabajadores, Petróleos Mexicanos se puede recuperar y ser la empresa exitosa de los 70-80. Nos quitaron una pierna, sin embargo, con los cuidados paliativos necesarios, va a poder seguir caminando”, confió. “El gobierno federal y México tienen una gran deuda con los trabajadores petroleros”.

Juan José Cedillo Alvarado, ex vocero de la sección 40 del STPTM en la Ciudad de México, dijo que Romero Deschamps “no es bien visto en el Sindicato; una cosa es tener respeto y otra miedo”. Una parte importante de petroleros, dijo, desea separarse de este sindicato y ha formado grupos pequeños disidentes, pero entre ellos buscan ser el siguiente representante petrolero.

“Sería interesante ver si la nueva Secretaria de Trabajo [Luisa María Alcalde] va a meter mano a la joya de la corona, que en este caso es el señor Carlos Romero Deschamps. Varios de los líderes petroleros esperan que se dé transparencia, legalidad y que se escoja un líder democrático”, aseguró Cedillo, quien acusó que “no hay voluntad” del gobierno federal para investigar los “desvíos millonarios” y sancionar al representante petrolero. “Solamente le dieron carpetazo” a la serie de denuncias penales.

“Pasó el PAN y Romero Deschamps lo ayudó cuando veía que no iba a ganar el PRI y después apoyó a Enrique Peña Nieto […] Estamos hablando de millones y millones de pesos desviados de Pemex, y se ha beneficiado por parte del clientelismo y contratos colectivos. Los trabajadores no ven beneficio, solo los que están arriba”, dijo Cedillo, ex miembro de la sección 40.

El dirigente de Alianza Nacional, Juan Carlos Chávez, dijo que los Secretarios de Trabajo de sexenios pasados “ya venían con consignas”.

La producción de petróleo crudo de Pemex, donde trabajan en total más de 128 mil empleados de los cuales 87 mil son sindicalizados, pasó de 2 mil 882 barriles diarios en 2013 a 2 mil 140 barriles diario en mayo de 2018. La producción de gas y combustibles también bajó de mil 456.7 barriles diarios de 2013 a 794.9 mbd en mayo. El lunes, frente a empresarios, el virtual Presidente López Obrador se comprometió a impulsar la producción energética además de evitar más gasolinazos.

“Vemos con tristeza cómo se fue disminuyendo la mano de obra”, lamentó el dirigente de Alianza Nacional Democrática, Juan Carlos Chávez. “En 1989 Pemex tenía una plantilla de 250 mil trabajadores y hoy estamos llegando a los 87 mil de trabajadores de planta sindicalizados de las 36 secciones […] Con la llegada de Carlos Romero Deschamps se suprimieron a las escuelas sindicales de tal manera que los compañeros jóvenes no tienen un conocimiento de los conceptos y principio sindicalistas, y no les permite luchar”, aseguró.

Pese a las finanzas de la empresa aún en rojos, el director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, y el secretario general del STPRM, Carlos Romero Deschamps, aprobaron en junio un incremento del 3.42 por ciento al salario de sindicalizados que estará vigente del 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019. Sin embargo, les han quitado beneficios del contrato colectivo, han visto mermada su posibilidad de escalar laboralmente, y “los aplacan” quitando la plaza o con despido si forman grupos disidentes, acusó el ex vocero de la sección 40 de Pemex.