Sin certeza, el caso de los tres estudiantes de cine: “una verdad histórica contra una científica”

Luego de que las familias de los tres estudiantes de cine rechazaron que sus hijos hayan sido asesinados y disueltos en ácido sulfúrico, al considerar que las pruebas que presentó la Fiscalía General (FGE), que encabeza Raúl Sánchez Jiménez, carecen de sustento jurídico, la perito criminalista y exasesora de los afectados, María Lina Gutiérrez, explica que “nunca habrá una certeza”, ya que pueden “surgir otras pruebas” “que desvirtúen esto o que lo confirmen”.

El jueves 26 de abril, el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina, aseveró que para las familias de los tres estudiantes de cine, Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, quienes fueron levantados el lunes 19 de marzo por un comando de seis hombres en Tonalá, los jóvenes no están muertos sino desaparecidos, debido a que las pruebas que presentó la FGE carecen de sustento científico, e incluso, afirmó que ellos no están de duelo.

La Fiscalía informó que el crimen de los estudiantes obedeció a una pugna entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), y su escisión, Nueva Plaza.

La autoridad argumentó que Javier Salomón fue confundido con Diego Gabriel Mejía, integrante del CJNG, dueño de la casa donde los estudiantes de cine grabaron un cortometraje de terror. En ese mismo sitio, sostuvo la Fiscalía, habría sido detenido Mejía, sin embargo, la misma dependencia informó que el presunto capo fue capturado el 13 de julio de 2015 a borde un auto (Mural 27/4/18)

Tres días después, Ramón García, padre de Marco, declaró a Proceso que la versión de la Fiscalía de que fueron torturados, asesinados y disueltos en ácido es “una mentira satánica”.

Ese mismo día, Ramón García indicó que Lina Gutiérrez no pidió autorización para ser su abogada, sino que “es una amiga de Tepic que llegó para solidarizarse con nuestro dolor, pero nada más, ella jamás llamó a ningún padre de familia (…) lo que sí es verdad es la declaración de la FEU, de que no se comprobó que nuestros hijos estén muertos”.

A la vez se mencionó en varios medios que Lina Gutiérrez es directora general de la Contraloría Interna del gobierno de Nayarit. Al respecto, Apro entrevistó a la perito, quien precisó que la investigación es preliminar y que podrían surgir otros indicios que desvirtúen la actual conclusión.

–¿Cuáles son los elementos científicos que demuestran que los muchachos fueron secuestrados, torturados y disueltos en ácido?

–Eso no se puede saber a un 100% hasta que no se termine en todas las detenciones y todas las investigaciones que siga llevando a cabo la Fiscalía. Esto, como lo dijo bien el fiscal (Raúl Sánchez), era un avance hasta ese momento con las declaraciones de los detenidos que ya estaban sometidos a proceso, con eso tenían para dar este preliminar, es un resultado preliminar. El final va a ser hasta que terminen todas las investigaciones, se detenga a todos los que se tenga que detener y se aclaren todos y cada uno de los puntos.

–Se dijo que con los indicios que existen, la gota de sangre de Jesús Daniel, y residuos de ADN en las esposas de Marco, se establece que los muchachos fallecieron…

–Es una alta probabilidad, aunque se puede descartar hasta que lleguen los demás indicios que tomó la propia Policía Federal, la Policía Científica, entonces todo se va sumando, en todas y cada una de las probanzas de toda la carpeta de investigación, y después se hace una evaluación, y se da la probabilidad. Nunca va a haber una certeza, porque es una verdad histórica contra una verdad científica. La verdad científica todavía no está cerrada por completo porque pueden surgir otras pruebas, pueden surgir otros detalles que desvirtúen esto o que la confirmen.

–¿Por qué no se encontraría ningún indicio de ADN de Javier Salomón? Además, llama la atención de que sí hay material genético de otras 20 personas.

–Es que todavía faltan los resultados de esas pruebas y descartar cada una de ellas. Ahorita las que tenían más a la mano eran la de los tres muchachos desaparecidos, pero hay pruebas de ADN de muchísima gente que además todavía se está acercando a la Policía Federal, y a las instituciones a dar muestras de desaparecidos de hace mucho tiempo. Entonces ahí puede haber muestras de “N” gente, no solamente que han sido desaparecidos, sino de los mismos que estuvieron en el lugar van dejando huellas en el mismo sitio. Los mismos perpetradores puede haber indicios de que ellos estuvieron allí y es una parte para robustecer más pruebas, porque sí estuvieron en el lugar y se encontraron los indicios, entonces también tiene relación con su declaración o con su confesión.

— Entonces, ¿falta que se comparen esas pruebas de ADN con los actualmente detenidos?

–Así es, todavía faltan algunas pruebas que debe estarlas llevando a cabo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque se recogieron muchísimos indicios y cada uno lleva su tiempo de proceso. Aunque aquí lo están acelerando a lo posible, hay pruebas que no pueden acortarse en tiempo.

–En esos indicios podría aparecer el ADN de Javier Salomón…

–También podría ser, puede aparecer en otros lugares, en otros indicios.

Rapero y “pozolero”

De acuerdo con la declaración de Omar, un rapero conocido como QBA recibió una llamada a las tres de la mañana del martes 20 de marzo, por parte de Gerardo “N”, “El Cochi”, con la orden de disolver los cadáveres de los muchachos en el ácido, y dos horas después ya había terminado el encargo. Por realizar este tipo de acciones dijo recibir 3 mil pesos semanales por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía aseveró que en el homicidio de los estudiantes presuntamente participaron ocho integrantes del CJNG, entre ellos, “El Grillo”, “El Kalimba”, “El Fierros”, “El Pimpollo”, Salomón y Juan Carlos Barragán “El Canzón”, quien fue ejecutado el lunes 2 de abril en la colonia San Carlos.

–En relación con los presuntos culpables, ya confesos, Omar y Gerardo, el hecho de se haya dado a conocer su identidad, incluida la fotografía, ¿esto no pone en riesgo la investigación y que puedan ser liberados?

–No, porque ya está dentro de la carpeta, que ya es pública, inclusive los propios defendidos lo pueden haber hecho público, ya era público porque ya estaban sujetos al proceso. Ya habían tenido el auto de vinculación, por lo tanto, ya ahí se sale del control de la propia Fiscalía. Incluso muchos de los comentarios, narraciones las están sacando de las propias redes. Uno se la pasa a otro y otro se la pasa a otro, más la opinión que cada quien le va adornando y se va tergiversando toda la información.

–¿Por qué las familias de los muchachos no aceptan el resultado de la investigación, si fueron ellos los primeros en ser comunicados el sábado 21 de abril? –se le pregunta a la perito.

–Porque yo creo que es una reacción normal del dolor, de la pérdida, de que ellos quieren pruebas más firmes, pero van a tener que esperar a que siga avanzando la investigación, en lo que tiene que avanzar, ya no al mismo ritmo porque ya tienen a los detenidos, ya tienen las líneas, y las líneas que se vayan abriendo se van a tener que ir descartando poco a poco. Tal vez eso sea, sobre todo su dolor, y ellos van a querer siempre una prueba palpable, firme, no de deducciones, no de indicios, pero jurídicamente es lo que la ley nos provee.

–Respecto a que no la reconocen a usted como su representante, ¿cómo inició su relación? Debió existir un acuerdo verbal de que usted les iba a orientar…

–Así es, no los representé, los asesoré. La representación la tiene el Centro Estatal de Atención a Víctimas. Él lleva la representación legal y la ha llevado al pie de la letra. Yo las asesoraba externamente y, en virtud de la atención que nos habían dado, de que lo que los señores quisieran para apoyar la investigación de donde viniera, ellos la aprobaban, ellos fueron los que me presentaron con la Fiscalía. Yo no llegué de motu proprio, ellos me llamaron por medio de otra conocida, que los asesorara y los asesoré hasta el último momento. Si no coincido con su postura o no coincidiera yo con la postura de la Fiscalía, yo sería la primera en que lo hubiera reconocido.

–Hasta que no concluya la investigación, ¿las familias aceptarían que sus hijos fallecieron?

–Sí, hasta que la autoridad les ponga pruebas más consistentes con la situación, tal vez lo acepten, o tal vez ocurra un milagro y encuentren otra línea de investigación en donde los lleve a que los muchachos sí están vivos, pero eso es una esperanza y tampoco tenemos derecho a quitárselas.

–Sin embargo, son claras las declaraciones del rapero Omar como de Gerardo de que los muchachos fueron torturados, los mataron y los disolvieron en ácido…

–Esa es su versión, es la versión de ellos como inculpados, entonces eso se sustenta con las demás pruebas de la carpeta de investigación, y de ahí se presume que los hechos que narran puedan ser ciertos. Una certeza al 100% nunca la va a ver, ¿por qué? –cuestiona ella misma– porque tendríamos que haber estado allí como testigo o haber grabado todo el proceso. Pero eso creo que nadie lo ha visto.

–Llama la atención que la investigación se hizo de manera muy rápida, cuando ese tipo de procesos tardan más tiempo…

–Sí, más tiempo. En la investigación yo vi que la Fiscalía trabajó las 24 horas con todo el personal posible, estuvo aquí la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el propio comisionado nacional de Desaparecidos estuvo con ellos brindándoles asesoría y explicándoles los procesos que se estaban llevando a cabo. La atención debería hacerse para todos en ese mismo nivel, pero aquí ellos estuvieron en ese aspecto la fortuna de que se les atendiera al 100% por parte de las autoridades del estado, y eso no se puede negar, ni yo sería consciente conmigo misma si yo lo negara.

–¿Usted les explicaba a los familiares el resultado de cada una de las pruebas que se estaban haciendo?

–Así es, cada una de las pruebas que nos iban a llegando se las traducía propiamente, platicábamos, nos reuníamos, estábamos las 24 horas. Ellos siempre tuvieron la esperanza y no la han perdido de que sus hijos están vivos, pero lo que dice el expediente es otra cosa.

–Con los tres estudiantes iban la novia y dos primas de Javier Salomón, ¿por qué no se les ha mandado llamar?

–Sí se les ha mandado (llamar), pero ellas son testigos, primero se tienen que agotar los medios legales para hacerlas que declaren voluntariamente y después el juez va a ordenar que se presenten. Una (la novia) no está en México, todo mundo lo sabe. Sus mismas redes han estado manejando esa información.

–¿Ellas son pieza clave en esta investigación?

–Son una parte de todo. Nadie es pieza clave. Una partecita es la declaración, otra las confesiones, otra las pruebas, todo eso se tiene que integrar y relacionar cada una, ninguna declaración por pequeña o muy amplia que sea es determinante.

–¿Cuándo calcula que se terminaría la investigación?

–No hay un tiempo determinado, depende de muchos actores, inclusive por los que están por detenerse. Los pueden detener mañana o dentro de tres meses, eso es imposible saberlo.

— ¿Hay algún plazo para tener los resultados de los indicios ya recabados?

— No, así como determinante no. Eso está en función de los peritos que están analizando todas y cada una de las pruebas. Eso nunca se va a saber qué falta, porque todas tienen sus tiempos, pero los tiempos dependen de los análisis de ellos, y también de su carga de trabajo, y también de los métodos que empleen.

–¿El avance de la investigación será ahora normal?

–Normal entre que se ordena el oficio, entre que se lleva a cabo, se abre la cadena de custodia, se revisa que no hay alteraciones, todo es un proceso. Aquí (en el caso de los estudiantes de cine) se aceleró al 100%, pero de todos modos no (se concluyó). Obviamente nadie va a estar conforme con el resultado.

–Los padres podrían pedir que intervengan otros peritos para que revisen lo que se ha realizado hasta el momento, ¿qué opina?

–Que lo hagan. Si ellos tienen los medios o la gente que los está apoyando, los apoya con los recursos necesarios, obviamente que sí pueden pedir los peritajes que ellos quieran o revisar lo que ellos quieran, y ellos encontrar la respuesta.

–¿No hay errores técnicos en la investigación?

–Para mí tal vez cada uno va a tener distintos puntos de vista. Pero de fondo no creo que se modifique mucho.

–Usted no fue la única perito independiente, también participó Noé Guillén Hernández, a quien usted recomendó.

–Él tiene toda la preparación, ha hecho muchos peritajes a nivel particular, entonces pues nada más fue una opinión técnica.

–Se mencionó que usted es funcionaria de Nayarit, y con esto se insinuó que su actuar no fue imparcial…

–Ya se aclaró, es falso. Ellos sabían que desde octubre yo no estoy en el gobierno y, aun cuando he trabajado para los gobiernos, mi trabajo siempre ha sido impecable, o sea no tengo que deberle nada a nadie, mi persona no se vende y nada más.

–¿Ha tenido acercamiento con las familias de los muchachos después de que la desconocieron?

–No, hasta ahorita no.

Más información en Proceso