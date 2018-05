Sicilia rechaza llamado de AMLO para ocuparse de DDHH; el padre Solalinde dice sí, y sin sueldo

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia Zardain, rechazó la invitación que este mediodía le hiciera Andrés Manuel López Obrador de integrar un equipo, junto con el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, para, desde la Secretaría de Gobernación (Segob) defender, atender y restaurar los derechos de las víctimas de los 12 años de guerra en México.

El también escritor y poeta, quien hace siete años fundó junto con padres, madres y familiares de víctimas de la violencia el MPJD, dijo que no se considera la persona idónea para un cargo como el que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia propone, si llega a la Presidencia de México.

“Yo no soy la persona idónea, yo soy una autoridad moral, un poeta, yo no soy la persona idónea para ocupar un cargo de esas alturas”, afirmó al ser abordado por reporteros al termino del foro “Diálogo por la paz y la justicia”.

Por su parte, Alejandro Solalinde sí aceptó la propuesta del tabasqueño.

“Claro que sí porque es para México, con tal de que sea sin goce de sueldo. No cobraría porque lo donaría a las víctimas, a los más pobres. Yo no necesito el dinero, excepto para los gastos de transporte, pero no necesito sueldo, soy misionero. Sería un orgullo servir de esa manera a México”, expresó Solalinde.

La Nación tiene un pendiente con López Obrador, quien debe ganar en 2018 para desilusionar o, quizá, para sorprender, dijo Sicilia Zardain en entrevista con SinEmbargo publicada el pasado 31 de marzo.

“López Obrador está en el imaginario como un pendiente, como la posibilidad de que esto cambie. Yo digo que no va a cambiar, que no va a poder. Que el tema es tan hondo y tan grueso, que ese hombre no va a poder, pero hay que transitar ese camino y a lo mejor nos sorprende; como a lo mejor nos sorprende Emilio [Álvarez Icaza] de que su camino era el correcto. Pero el pendiente ahí está y hay que cumplir ese pendiente. Yo no voy a ir a las urnas, pero creo que quien debe estar en el poder por una necesidad pragmática, de conciencia política y humana de este país, es cumplir ese pendiente con López Obrador”, afirmó en ese momento Sicilia.

LA INVITACIÓN DE AMLO

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, López Obrador, planteó hoy, frente a las víctimas de la guerra, que de llegar a la Presidencia convocará a la sociedad civil a participar en su gobierno. En su intervención dentro del Diálogos de Paz del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad (MPJD), hizo la invitación a Solalinde y a Sicilia.

“El tema principal de Gobernación será la protección de los derechos humanos”, dijo. “Yo quiero el apoyo de gente buena, con buenos sentimientos. Queremos que en México se aplique el amor al prójimo”, sostuvo.

El candidato de Morena afirmó que de llegar a la Presidencia habrá una transformación profunda y sin violencia.

Al inicio su intervención, el candidato presentó un planteamiento conformado por diez puntos. El primero es cambiar la estrategia de combate a la inseguridad por una que estrategia que atienda las causas que originó la inseguridad y violencia. Sostuvo que forma más eficaz contra la inseguridad es combatir la pobreza, atender a los jóvenes, evitar la desintegración familiar y rescatar el coordinación entre las corporaciones de seguridad.

“No vamos a fincar toda la estrategia en el uso de la fuerza. Vamos a respetar los derechos humanos. Vamos a evitar la asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades”, dijo. Agregó que atenderá personalmente el problema de seguridad. “Voy a asumir la responsabilidad. Todos los días recibiré el reporte sobre delitos cometidos y vamos actuar todos los días, no voy a delegar el asunto”, dijo.

Fuente: Sin Embargo