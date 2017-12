Sicarios irrumpen en pueblos de Guerrero y la gente los saca a tiros; el Ejército nos dejó solos, dicen pobladores

El grupo criminal que irrumpió el miércoles en Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo, en donde saqueó tiendas y viviendas y después se enfrentó a pobladores, también intentó entrar este viernes en Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), pero fue repelido por vecinos de varios pueblos, informaron vía telefónica y denunciaron que no tienen apoyo del Ejército ni de las policías.

En la noche el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que en Izotepec fueron miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) los atacados, y que uno de ellos resultó herido en la pantorrilla.

El vocero Álvarez Heredia informó en un boletín el jueves que ese día murieron tres civiles armados en un enfrentamiento “entre grupos armados antagónicos” y que, policías del estado y soldados del Ejército decomisaron un vehículo blindado, un arma y cartuchos útiles de diversos calibres que fueron abandonados en el lugar de los hechos.

Ayer entre sollozos una mujer informó por teléfono que dos de los muertos eran del pueblo, y el tercero del grupo criminal que irrumpió en la comunidad.

Informó que ese día hubo gente que fue a comprar a Filo de Caballos y cuando regresaron vieron que estaban saqueando las casas, avisaron a otros pueblos que se juntaron y desde los cerros les dispararon.

Contó que los integrantes del grupo criminal eran aproximadamente 70 que llegaron en seis camionetas del rumbo de Corral de Piedra.

Otro de los vecinos detalló que la mayoría de los integrantes del grupo criminal iban vestidos “de militares” y otros de negro.

Dijo que desde que llegaron pidieron apoyo al gobierno, pero que los militares y policías estatales llegaron en la tarde del mismo miércoles, ya que todo había pasado.

Denunció que el problema es que los soldados y policías estatales no los buscan, “llegan nomás a espantarlos y los delincuentes se van, nada más dan vuelta por Corral de Piedra, por ejemplo hoy por la mañana quisieron entrar a Izotepec, la gente dijo que como a las 6 de la mañana comenzaron a oír los disparos”, dijo la mujer.

Informó cuando se enteró le habló a una tía que tiene en ese pueblo y que le dijo que a las 9 de la mañana todavía estaba escondida debajo de su brasero, “porque se oyen bien feo los disparos allá arriba”, le dijo.

Informó que después del mediodía le volvió a hablar y que le informó que gente de otros pueblos fue a apoyarlos, “rodearon el pueblo y los corretearon”.

Según la mujer el grupo criminal es el mismo que ha entrado a las comunidades de Pueblo Viejo, Polixtepec e Izotepec, y que es el que controla la plaza de Tlacotepec, “a veces entran a los pueblos vestidos como policías comunitarios y a veces como militares, aunque otras van revueltos”.

Denunció que es claro que cuentan con el apoyo del gobierno porque desde hace dos años operan impunemente en esos pueblos y no los han detenido. Además, aseguró que algunos de ellos portan credenciales de policías comunitarios firmadas por las autoridades municipales de Heliodoro Castillo.

“Ya no podemos ni reportarlos con los militares porque no les hacen nada, por eso mejor la misma gente se organiza para defenderse porque del gobierno ya no se espera nada”, se quejó.