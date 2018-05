Sí se torturó a implicados en el caso Ayotzinapa, ratifica la ONU-DH

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ratificó este miércoles la solidez del informe que emitió sobre casos de tortura en México contra los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, luego de que el gobierno de ese país lo rechazó con el argumento de que carece de rigor metodológico.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa, tras las críticas del gobierno mexicano, señaló en un comunicado.

El 15 de marzo pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México presentó un informe en el cual concluye que hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.

El informe de la ONU señaló a elementos de la fiscalía, la Policía Federal y elementos de la Marina de estar involucrados en esas violaciones que fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas.

El lunes pasado, México rechazó el informe de la ONU con el argumento de que sus aseveraciones resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las investigaciones.

De acuerdo con autoridades mexicanas, de los supuestos 34 casos 26 no arrojaron evidencia de tortura; dos arrojaron resultados de tortura física, pero no sicológica; cuatro personas no aceptaron la realización del protocolo; un caso está pendiente de emisión y otra persona no autorizó que se revelaran sus datos personales.

La ONU reiteró ayer su llamado a las autoridades mexicanas a que implementen las recomendaciones del informe, y destacó que seguirá de cerca los resultados de las investigaciones sobre estas violaciones de derechos, pues hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable.

No es la primera vez que las autoridades mexicanas se molestan ante informes de la ONU sobre tortura.

En 2015, emprendieron una contienda pública contra Juan Méndez, entonces relator especial de la ONU, quien escribió un reporte en el que sostuvo que la tortura es práctica generalizada entre las autoridades del país.

En acalorado debate, México también afirmó que ese informe carece de fundamento.

Según la hipótesis oficial del caso Ayotzinapa, los policías entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego arrojar sus cenizas a un río.

Expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado esa versión.

Fuente: La Jornada