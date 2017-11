“Si hay dedazo en el Frente, yo no voy”, amaga Mancera

Si el Frente Ciudadano por México realiza la designación de su representante por dedazo, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no acompañará el proyecto, así lo aseguró durante en informe matutino post sismo, informó Excélsior.

“Si se pretende hacer una decisión por dedazo yo no estoy dispuesto a ir. Si no hay un método claro y abierto con el que estemos satisfechos todos, no voy”, afirmó.

Cuestionado sobre el método idóneo para elegir al representante, el mandatario capitalino dijo que no puede haber simulación en el proceso porque este caería por su propio peso y la ciudadanía no se dejará engañar.

Si las condiciones son óptimas y luego de que sean entregados trabajos del corredor Tlalpan y otras obras de recuperación, dijo que sería probable que el próximo 15 de diciembre, pida licencia al cargo.

Sobre la reunión que sostuvo con Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, el mandatario capitalino señaló que será decisión de la exprimera dama aliarse al frente o continuar su candidatura de manera independiente.

Respecto al proceso de reconstrucción de la CDMX, el mandatario capitalino anunció la aportación de mil 500 millones de pesos provenientes del Fondo de Reconstrucción (FONREC) que serán destinados únicamente para la reconstrucción de la infraestructura de la capital, tal es el caso de la colonia Del Mar en donde se trabajará en la demolición, reparación de drenaje y atención a grietas.

Respecto a las donaciones dijo que se han recaudado: por parte de trabajadores del gobierno capitalino, 4.9 millones de pesos; 100 mil dólares donados por Montevideo; Walmart donó 20 millones; 10 mil euros fueron donados por la Región Cono Sur, y más lo que se pueda potenciar recaudado en la carrera, todos esos recursos serán donados exclusivamente a la reconstrucción de viviendas en la capital.

Sobre la intención de Uber de no acatar el reglamento de movilidad Mancera Espinosa dijo que el registro de los vehículos de este servicio debe realizarse para garantizar la seguridad de los usuarios pues ya se han presentado violaciones y otros incidentes abordo de los vehículos.

En tanto, el secretario de Desarrollo y Vivienda de la capital, mencionó que la Ley de Reconstrucción que se discute en la Asamblea Legislativa deberá garantizar que haya recursos y la atención de las personas que hayan quedado damnificados después del sismo.