Si eres prófugo no vas a un hotel lleno de turistas: Cuitláhuac; es montaje Osorio-Yunes-EPN, dice

La aprehensión en Guatemala de Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz y quien hasta hace unos días era prófugo de la justicia mexicana, es sospechosa y podría ser un montaje en el que todos están de acuerdo, desde el Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el actual mandatario de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, dice en entrevista con SinEmbargo Cuitláhuac García Jiménez, Diputado federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ex candidato a la gubernatura de Veracruz.

García Jiménez pone en tela de juicio la forma en la que fue arrestado Duarte: en un lujoso hotel, a la vista de turistas de todo el mundo y con la familia del ex Gobernador reunida a su alrededor.

“Eso de que estaba descansando en un hotel es realmente muy sospechoso. Se supone que si eres prófugo [y buscado en 190 países] no te hospedas en un hotel que esa lleno de turistas de todos lados. Eso está muy sospechoso”, dice.

Pero sus sospechas, afirma el ex candidato a la gubernatura por Morena, no son infundadas.

Javier Duarte de Ochoa habría desviado alrededor de 3 mil millones de pesos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a cambio de inmunidad durante su administración para no ser molestado y ser protegido por Miguel Ángel Osorio Chong, quien a pesar de los asesinatos, fosas y demás operaciones del crimen organizado en la entidad, no hizo nada para detener la inseguridad.

“A él le correspondía como Secretario de Gobernación ver porqué el narcotráfico, asesinatos en masa, todo eso está en la cobertura de delitos federales, le corresponden a él, a Osorio. Él debió reaccionar de inmediato cuando vio el número de desparecidos, que es una zona de paso de migrantes, cuando aquí el narco ha corrompido a muchos funcionarios, esa es la sospecha, si el Secretario de Seguridad Pública no actúa en Veracruz, pues una instancia más arriba debe hacerlo, esa le correspondía al Secretario de Gobernación”, afirma.

Hoy, luego de que Peña Nieto reiterara la participación de México en el arresto no sólo de Javier Duarte, sino también en la del tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, y lo adjudicara a un “mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, García Jiménez afirma que para que la actuación del Gobierno federal sea creíble deben acusar a Duarte de tres delitos principales: el desvío de recursos del erario veracruzano a la campaña de Peña Nieto, su relación con las matanzas del crimen organizado y por la posible corrupción en torno al caso de la compañía brasileña Odebrecht, quien mantiene en la entidad una de las plantas petroquímicas más importantes para la empresa.

–¿Cómo ves el trabajo de las autoridades mexicanas en el caso Javier Duarte?

–Yo creo que es muy deficiente, es una detención electorera. Estaban siendo presionados debido a que el PRI está cayendo drásticamente en el Estado de México, es una elección muy importante y creyeron que con eso podía apuntalar a [Alfredo] Del Mazo. Yo lo creo así porque Duarte debería ser acusado por casos más graves que corrupción. Aquí en Veracruz aparecieron fosas, ya no solamente en Santa Fé, sino acá en el Arbolillo, municipio de Alvarado, hay denuncias de que están también en Orizaba en la zona de Córdoba. El Padre [Alejandro] Solalinde, que tiene un panorama muy cercano por el contacto que ha tenido con muchas víctimas migrantes en su paso por Veracruz, ha encontrado estos grupos delincuenciales que los extorsionan y los matan. Esto aunado a las desapariciones que ha habido en Veracruz, es una situación muy grave que debería ser atendida por la PGR [Procuraduría General de la República].

Hace tiempo, al menos dos años, yo denuncié al Secretario de Seguridad Pública [Arturo Bermúdez Zurita], salí a decir que él era el responsable y que estaba encubriendo a los grupos delincuenciales; dije que parte de su enriquecimiento provenía de los moches de los grupos delincuenciales, de esto debería estar enterado Javier Duarte, ese es el nivel de acusaciones graves que deberían de pesar en su contra. No olvidemos que hubo asesinatos políticos durante Javier Duarte, entre ellos periodistas que señalaron directamente que si algo les pasaba era Duarte el culpable, de todo eso no se le acusa.

–¿Por qué no lo hacen?

–Por esta simulación. Lo que es sospechoso es que realmente lo que quieren es taparle el ojo al macho a la corrupción, decir ‘me limpio metiendo a la cárcel a Duarte’. No he visto que muchos medios lo enlacen con el caso Odebrecht que tiene que ver con Duarte y con Veracruz. En la época de Felipe Calderón Odebrecht ya andaba ofreciendo sobornos a funcionarios públicos del Gobierno de Calderón, eran la fechas que Calderón visitaba a Duarte para ir a las instalaciones petroleras, y ahora resulta que una de las instalaciones petroquímicas más importantes de Odebrecht están en Veracruz. Eso levanta sospechas, sobre eso se debería investigar a Javier Duarte, que responda.

–Y bueno, ya había denuncias sobre Duarte desde hace mucho tiempo y, ¿la Secretaría de Gobernación se mantuvo al margen?

–Sí, depende de qué lo quieran acusar. Hay delitos del fuero común, y hay delitos que no. La PGR debió actuar con mucha anticipación; lo dejaron, lo encubrieron, pactaron con Miguel Ángel Yunes Linares dejarlo ir para que Yunes accediera al Gobierno. De eso hay evidencias de ese pacto entre [Miguel Ángel] Osorio Chong y Yunes Linares; eso le permitió a Duarte fugarse. Ahora le permite que no sea acusado a fondo. Ni siquiera Yunes lo señala por los casos de las fosas clandestinas que aparecieron en Veracruz. Chong no lo señala de cosas importantes, porque número uno: Duarte apoyó la campaña de Peña Nieto y para ello destinó más de 3 mil millones de pesos del erario de Veracruz. Dinero público que desvió a una campaña política y eso tiene responsabilidades penales, tanto para Peña Nieto como para Javier Duarte. Dos, las fosas clandestinas deben tener un culpable, están en el encargado de Seguridad Pública en Veracruz […], no se trata de un par de fosas, sino de cientos de fosas con cientos de cadáveres de víctimas de la delincuencia organizada. ¿Cuál era el lazo entre el Secretario de Seguridad Pública y estos grupos delincuenciales? Y tres, el caso Odebrecht. En esos tres puntos se debe vincular a Duarte, si no se hace, esto se trata de algo meramente electoral.

–Todo esto que dejaron hacer a Javier Duarte en Veracruz, ¿tendrá que ver con este dinero que se dice que aportó a la campaña de Peña Nieto?

–Claro, de ahí empezó la corrupción y todo lo que sucedió en Veracruz. No olvidemos que lo agarraron con las manos en la masa: una avioneta en donde uno de sus funcionarios llevaba millones de pesos fue detenida en Toluca, ¿cuántos depósitos se hicieron sin que los conociéramos? Pero el desfalco existe, el dinero no está. La misma Auditoría Superior de la Federación [ASF] advirtió de un daño al estado por un monto de 35 mil millones de pesos y, que por lo menos existen unos 16 mil millones de pesos que no aparecen. Seguro fueron a parar a las arcas de la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012.

–Entonces, este dinero que habría dado Javier Duarte a Peña Nieto ¿fue a cambio de un cheque en blanco para que Duarte hiciera y deshiciera en el estado?

–Obviamente, él se sintió libre de cualquier culpa, se sentía protegido, comprobando ahora que la PGR lo toma, pero no por el daño sustancial que se hizo aquí en Veracruz, es como acusar a una ladrón de bancos del robo de una gallina.

–En Guatemala dicen que había indicios desde octubre de que Duarte estaba en Guatemala y que México no hizo nada…

–El padre Solalinde decía que Duarte se movía entre Chiapas y Guatemala. Guatemala está cerca de Chiapas, una zona donde Duarte tiene una residencia y amigos de muy alto nivel. Yo creo que por eso lo detienen en Guatemala, y se hace sospechoso la forma en la que lo detienen…eso de que estaba descansando en un hotel es realmente muy sospechoso. Se supone que si eres prófugo no te hospedas en un hotel que esa lleno de turistas de todos lados. Eso está muy sospechoso.

–Lo de Toluca, que toda la familia viaja a Guatemala, ¿qué le parece?

–Eso es curioso.

–¿Usted cree que puede ser un montaje?

–Hay que revisarlo con detenimiento, analizarlo, porque hay voces que señalan cosas extrañas. El padre Solalinde decía que era hacia el Sur, no hacia el Norte. La cercanía de Chiapas con Guatemala, la risa de Duarte, esta risa que se ve burlona, todo eso es sospechoso. No es la primera vez que hay montajes en México, desde esta señora francesa [Florence] Cassez.

–Hablando del padre Solalinde él dice que cuando se acercó a Peña Nieto para hablarle de esta crisis de migrantes en la que él está inmerso, que lo mandó con Osorio Chong y que Osorio le ofreció dinero…

–Es lamentable lo que hace Osorio Chong y Enrique Peña Nieto. El padre Solalinde está postulado para Premio Nobel de la Paz, debería prestársele atención a alguien de ese nivel como se amerita. Ha sido un denunciante constante del gran daño que se les ha hecho a los migrantes y no se le ha prestado atención a este asunto.

–Las denuncias del padre se cruzan con Veracruz, pues es uno de los lugares en donde más han desaparecido y han ocurrido ataques a los migrantes. Osorio Chong en este sentido, ¿no hizo su trabajo en Veracruz con Duarte?

–No, a él le correspondía como Secretario de Gobernación ver porqué el narcotráfico, asesinatos en masa, todo eso está en la cobertura de delitos federales, le corresponden a él, a Osorio. Él debió reaccionar de inmediato cuando vio el número de desparecidos, que es una zona de paso de migrantes, cuando aquí el narco ha corrompido a muchos funcionarios, esa es la sospecha, si el Secretario de Seguridad Pública no actúa en Veracruz, pues una instancia más arriba debe hacerlo, esa le correspondía al Secretario de Gobernación.

