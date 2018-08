Si Elba es culpable y salió, mal; si es inocente, peor tenerla presa: juristas

Especialistas en derecho y administración pública ven en la liberación de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, tintes de impunidad y negligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) a pesar de que una averiguación previa se le señaló el desvío de 2 mil 600 millones de pesos de cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para gastos particulares como compras en la tienda departamental Neiman Marcus, vuelos privados o consultas en clínicas de salud en Estados Unidos.

“Hay un trabajo de muchos años que se hizo mal, si es que es culpable. Si es inocente, también se hizo mal por haberla detenido en la cárcel por casi seis años”, dijo Arturo Zárate Ruiz, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

El lado disidente del sindicato, por otro lado, celebró la resolución como un acto de “justicia” luego de ser detenida en febrero de 2013 por “asuntos políticos”. Ahora cabe la posibilidad de que “La Maestra”, de 73 años, vuelva a dirigir al magisterio, ya que consideran a Juan Díaz de la Torre como un líder “electo ilegalmente”, porque el Consejo Nacional no tenía facultades para elegirlo, aseguró Venancio Morales Zúñiga, del Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial del SNTE. También negó que exista una relación directa entre la lideresa y el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“Reiteramos que Elba Esther Gordillo Morales es la legítima Presidenta Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por el lado legal termina hasta el mes de octubre y por lo tanto, debe asumir sus funciones y convocar a un nuevo Congreso Nacional donde se pueda votar por ella o por cualquier otra gente”, dijo Morales. “Juan Díaz al ser ilegal tendrá que rendir cuentas con el dinero que manejó y ser sometido a un juicio político”.

“Con toda la fuerza del Estado no lograron comprobarle absolutamente nada. Es un acto de justicia del actual régimen”, consideró el docente. “Cuando la detuvieron fue porque se había opuesto a la Reforma Educativa, porque no había sido consultado el magisterio y estaba en riesgo la estabilidad laboral. Ella sí estaba de acuerdo en que el maestro debía ser evaluado, pero de una manera formativa. Se opuso a que se perdiera la plaza base, el contrato colectivo y el Sindicato. Con la mal llamada Reforma Educativa el Sindicato dejó de ser; no participábamos”.

Casi a la medianoche del martes pasado, Miguel Ángel Aguilar Lopez, titular del Primer Tribunal Unitario Penal con sede en Toluca, Estado de México, absolvió a Gordillo Morales dado que la PGR no logró cormpobar los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que quedó en libertad y con acceso a derechos constitucionales e internacionales, incluyendo poder acceder a cargos públicos o irse a vivir a una de sus casas en Estados Unidos, explicaron expertos en materia penal. Anteriormente había sido absuelta del delito de evasión fiscal.

“En términos de materia penal, lo que significa es que no se acreditaron los delitos; no hay elementos por los cuales se tenga que perseguir y por los cuales estaba acusada”, interpretó Jaime Olvera Sandoval, especialista en derecho en materia penal por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, a partir del comunicado de Marco Antonio del Toro, el abogado de Gordillo.

Ante ello, aseveró que desde este día al haber sido absuelta por un Tribunal federal “la ubica inmediatamente en una esfera de pleno goce y disfrute de todos los derechos que están contemplados tanto en la Constitución como en los diversos Tratados internacionales de los que México es parte (…) La Maestra puede hacer uso pleno de esos derechos y ejercitarlos, trasladarse hacia el lugar que ella desee en nuestro territorio nacional o incluso afuera de las fronteras sin ningún problema”.

Además, la penalista por la UNAM, Lizbeth Padilla Sanabria, aseguró que le regresarán 198 millones de pesos que se le incautaron durante la detención como parte de la medida cautelar de embargo de bienes y congelamiento de cuentas. En 2014, la PGR también le embargó 17 obras de arte con un valor entre mil y 3 millones de pesos que, de acuerdo con el abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro, fueron devueltas al sindicato este año.

“No le comprobaron nada y se lo regresan. Un verdadero negocio en materia de corrupción”, aseguró Padilla, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente: Sin Embargo