Si AMLO regresa 2 mil mdp de prerrogativas, me retiro de la competencia y lo hago presidente: “El Bronco”

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, lanzó un reto a Andrés Manuel López Obrador: si devuelve los más dos mil millones de pesos que ha recibido de prerrogativas en los últimos 18 años, dijo, se convertiría en su coordinador de campaña presidencial.

“Me retiro de la competencia y lo hago presidente”, aseguró el gobernador con licencia de Nuevo León, y lamentó que el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” no le haya contestado esta convocatoria, pese a que –subrayó– se la ha enviado “miles” de veces.

“Andrés Manuel se ha chingado como unos dos mil millones con su partido, el loco, más o menos. Si los devuelve es presidente, espero que lo entienda. Con 2 mil millones de pesos que regrese se convierte en presidente y no necesita hacer campaña, creo que todos los mexicanos votaríamos por él, si los regresa, pero no dice nada, no contesta, se enoja cuando le dicen cosas”, apuntó.

En su calidad de aspirante presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón visitó por primera vez Sonora, con la encomienda de crear un war room de 10 mil cibernautas locales para enfrentar las elecciones constitucionales.

La ciber-estrategia lleva por nombre Consejo México y aglutinará a 210 mil usuarios de redes sociales, a fin de que escuchen las propuestas y denuncias de la población de una manera más personal.

Paralelamente, los cibernautas medirán los alcances y popularidad de “El Bronco” en cada una de las entidades.

“Estamos trabajando en un programa de comunicación totalmente cibernético, usando el algoritmo matemático que nos va a permitir hacer predicciones electorales, porque yo no creo en las encuestas, no creo en los diagnósticos, creo en la persona, creo en el individuo, y el individuo tiene hoy una cuenta de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Snapchat, o tiene acceso a Google, donde nosotros estaremos trabajando intensamente”, detalló.

En conferencia de prensa, Rodríguez Calderón también denostó la labor periodística de la revista Proceso y el diario La Jornada, pues consideró que la intención del voto a favor de López Obrador no es superior al 30%, como –dijo– se ha publicado en esos medios de comunicación.

“Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador no va a ganar. Andrés Manuel no ha rebasado el 30% (de las preferencias), sólo en La Jornada y Proceso dicen eso, el resto de las encuestas no les dan esa posibilidad”, subrayó.

La embestida de “El Bronco” se da después de la publicación de un reportaje en la edición 2158 del semanario, que circula esta semana, donde el jurista Diego Valadés lanzó:

“El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que rechazar el registro de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato independiente a la Presidencia de la República”.

Su argumento fue que el gobernador de Nuevo León con licencia será juez y parte en el proceso electoral a partir del día de los comicios. Y la única manera de salvar su aspiración, señaló, es que renuncie a la gubernatura.

