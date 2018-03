Si AMLO no debate yo tampoco: Meade

CDMX.- El candidato a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza (PRI-PVEM-NA), José Antonio Meade, advirtió que si su oponente Andrés Manuel López Obrador no asiste a debates, él tampoco. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

La intención de los debates, aseveró, es contrastar ideas entre quienes participan en la contienda.

¿Asistiría al debate aunque no vaya López Obrador?, se le cuestionó.

“No, porque me parece que la idea de un debate es que contrastemos ideas quienes estamos deseosos de participar. Si no estamos los que estamos deseosos de participar, no es un debate”, respondió.

Meade Kuribreña se reunió ayer por la mañana con banqueros.

En declaración a medios a su salida, manifestó su disposición a debatir sus ideas con todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo.

“Y en ausencia, yo estoy dispuesto a contrastar mis ideas con quien sea distinto a la contienda, que quiera contrastarlas conmigo”, dijo.

Afirmó que no entiende por qué Andrés Manuel López Obrador no quiere debatir, ahora que el Tribunal electoral abrió la posibilidad.

“Así pasa hombre. No sé por qué, si yo debato a todo dar, soy agradable, simpático… Y dile que no se preocupe, que aquí nadie le echa montón”.

Nosotros vamos a seguir insistiendo, apuntó el candidato del PRI.

“No debía ser una exigencia nuestra, la verdad es que en una contienda presidencial debiéramos de buscar que fueran más las oportunidades de contrastar ideas y propuestas”, añadió.