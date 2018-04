SHCP: recaudación histórica en 2018; prevén batir récord también en 2019

Al concluir el actual gobierno, 56 de cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación estarán cubiertos por el pago de impuestos hecho por los contribuyentes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el de este año sería el nivel más alto de la historia en que el gasto público sea cubierto por fuentes de ingresos estables y recurrentes, como lo son los impuestos.

La cifra contrasta con los 33.5 pesos aportados por impuestos a cada 100 de gasto en el último año del sexenio anterior, el nivel más bajo desde que Hacienda tiene registro.

La dependencia calcula que los ingresos tributarios de este año sean superiores en 23 mil 371 millones de pesos respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos y que en el primer año del nuevo gobierno, 2019, también se supere el récord del coeficiente de impuestos aportado al gasto público, con 57.5 pesos de cada 100.

Hacienda prevé un excedente total de 76 mil 118 millones de pesos en 2018, los cuales planea ejercer de la siguiente forma: 55.6% a mayores adeudos fiscales anteriores, 20.3% en mayor gasto programable, 15.2% por más transferencias a entidades, y 8.9% por mayor servicio de la deuda.

RECAUDACIÓN SERÁ HISTÓRICA EN 2018

BALANCE 2018

La dependencia a cargo de José Antonio González Anaya anticipa en los Precriterios de 2019 que para ese año los ingresos presupuestarios sean superiores en 76 mil 118 millones de pesos frente a lo aprobado en la Ley de Ingresos de este año.

Los 23 mil 371 millones de pesos adicionales de impuestos representarán 30.7% de ese aumento.

El incremento en impuestos será resultado de la dinámica favorable que ha venido mostrando”, destacó Hacienda en el documento.

La dependencia, además proyecta que los ingresos petroleros sean superiores a lo programado en 46 mil 360 millones de pesos, resultado de un mayor precio del petróleo, de 48.5 dólares por barril a 53 dólares para lo que resta del año.

Hacienda también prevé que los ingresos de organismos y empresas distintos de Pemex sean superiores en 6 mil 388 millones de pesos, “derivado de los ingresos de la CFE por la colocación de la Fibra E que serán por encima de lo previsto”.

Hacienda prevé ejercer estos ingresos adicionales de la siguiente forma: 55.6% a mayores adeudos fiscales anteriores, 20.3% en mayor gasto programable, 15.2% por más transferencias a estados y municipios, y 8.9% por mayor servicio de la deuda.

NUEVO SEXENIO

Para 2019, se anticipa que los ingresos petroleros asciendan a 845 mil 566 millones pesos, lo que representará un retroceso de 11.7% real respecto a lo esperado para este año.

Esto ocasionará que los ingresos totales registren una caída de 0.3% real, debido a que los aumentos de los ingresos tributarios de 2.7% y de los ingresos no tributarios no petroleros de 1.6% no podrán compensarlo.

Por el lado del gasto, Hacienda no proyecta un aumento. Éste tendrá un retroceso de 0.7% en el gasto relacionado a la provisión de bienes y servicios, y un aumento de 1.9% en el gasto ineludible que se compone en adeudos fiscales anteriores, servicio de la deuda y participaciones a estados y municipios.

Fuente: RT