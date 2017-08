Seré candidato, y Morena no es la única vía, advierte Monreal

Ricardo Monreal dijo hoy a Joaquín López Dóriga que en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido en el que todavía milita, “triunfó la intriga palaciega al interior de este pequeño grupo, pero no de los militantes”.

El político zacatecano, quien no ganó la encuesta para decidir al candidato morenista para la Ciudad de México en 2018 –de acuerdo con los resultados entregados por ese mismo partido– dijo que con él se equivocaron porque siempre ha sido “autónomo y libre”.

Insistió en que está viendo qué decisión tomará en el futuro inmediato y que está esperando “lo que diga la gente”.

Más tarde, con otros dos medios, Monreal fue más abierto. Dijo que con o sin Morena, piensa ser candidato. Los dos medios así lo citaron y así encabezaron sus entrevistas.

A Reforma le dijo: “Sólo tengo un plan A y ese es gobernar la Ciudad”

–¿Sólo por Morena?, cuestionó el diario.

–No, ser candidato a Jefe de Gobierno –respondió el Delegado.

“Hasta este momento sólo es con Morena, pero no está cerrado, no lo he decidido. Estoy en este momento agotando el expediente en Morena a ver si logramos mantenernos en Morena”.

Y luego dijo que enfrentar a Claudia Sheinbaum era “una posibilidad muy remota” y que ahora sólo piensa en una “corrección interna”.

En otra entrevista para UnoTV, Monreal insistió: “Sólo tengo un plan: ser candidato y ser gobernante”.

–¿Con o sin Morena?”, le preguntó directamente UnoTV.

Él respondió: “Lamentablemente sí”.

Agregó: “Con el PRD, con el PAN, con todos. Esta ciudad amerita tener acuerdos integrales plurales incluyentes, esta ciudad no puede permitirse un gobierno faccioso ni monopartidista, eso ya se acabó”.

–¿Incluso por la vía independiente?

–No la descarto –dijo Monreal, de acuerdo con lo publicado por el medio.

Consultado por SinEmbargo, su equipo de prensa insistió en que “no se va”, es decir, que no deja Morena.

Algunos observadores, políticos y analistas, han dicho en las últimas horas Monreal podría lanzarse a buscar una candidatura independiente.

“Los militantes de la calle, de a pie, saben que tengo razón”, dijo a López Dóriga.

–¿Tú puedes decir, Ricardo Monreal –dijo el periodista– que este es el primer error de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador?

–Es un error delicado. Es un error que puede pesar mucho. Y no es arrogancia, no es que sienta que soy un personaje que puede generar esa cimbra, no. Es un error que puede repercutir en la confianza y en el nivel de esperanza de quienes participan en los procesos internos.

–Alguien decía que este error le puede costar a Andrés Manuel incluso el resultado presidencial.

–¿Sí? No lo deseo, no voy a contribuir a ello, pero tengo que actuar con dignidad.

Monreal dijo que no ha hablado con López Obrador. Que tiene siete meses que no lo ve ni habla con él. “No me ha buscado ni lo he buscado, tampoco”.

Más información en Sin Embargo