Ser gay no es algo que uno decide, ser homofóbico sí lo es, afirma el Primer Ministro de Luxemburgo

El Primer Ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, se consolidó como uno de los políticos con mayor visión humanitaria del mundo contemporáneo con un emotivo discurso pronunciado esta mañana durante su encuentro con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam.

En el marco de su reconocimiento como Huésped Distinguido de la capital del país, el mandatario se pronunció a favor de la generación de políticas que mejoren la calidad de vida de las personas, la no criminalización del aborto, el fortalecimiento de mecanismos que garanticen la paridad de género en puestos de elección popular, los matrimonios igualitarios y el respeto a los derechos de la población LGBTTTI, de la que es miembro.

Bettel reveló la dificultad que enfrentó cuando se animó a compartir con sus familia y amigos su homosexualidad. Aunque agradeció el reconocimiento de Sheinbaum como uno de los símbolos modernos de la defensa de la diversidad sexual, aseguró que preferiría no vivir en un mundo donde el respeto a los derechos más básicos y fundamentales de las personas no están completamente garantizados. En ese sentido lamentó que en varios países del mundo aún sea considerado un crimen ser homosexual y que en otros las mujeres sean condenadas a muerte por embarazarse antes del matrimonio.

“Me encantaría vivir en un mundo en donde no fuera considerado un modelo a seguir, en donde no hubiera gente joven que tuviera que irse a vivir a otro lado porque no son aceptados a su país. Yo creo como legislador y político, que estoy aquí para reconocer la realidad y muchas veces nos damos cuenta que la sociedad está más avanzada, tenemos que aceptar que hay que hacer cambios. No temas que culpar a nadie, pero debemos mostrarles que el ser gay no es una decisión que uno toma, pero el ser homofobico sí es una decisión”.

En cuanto a la inclusión de las mujeres en la vida política, Bettel dijo que tuvo que impulsar políticas para sancionar a aquellas instituciones que no cumplieran con la paridad de género. Sobre la no criminalización del aborto, indicó que en Luxemburgo se obligaba a las mujeres a explicar ante un consejo el por qué querían abortar, una exigencia inverosímil al considerar que ninguna persona debe someter ante un grupo de extraños los motivos detrás de una de las decisiones más complicadas de su vida.

El ahora Huésped Distinguido de la Ciudad de México pidió tener más empatía con los migrantes, de quienes destacó su valor de emprender una nueva vida fuera de su hogar en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo y, a veces, sólo de sobrevivir. En cuanto a la lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Bettel llamó a todos los ciudadanos y actores políticos a respaldar esa postura y destacó los valores progresistas impulsados por el gobierno de Sheinbaum Pardo.