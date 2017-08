Senadores del PRI reciben a Meade como “héroe”; Gamboa Patrón llena de elogios a Nuño

Uno a uno, los principales aspirantes a la candidatura presidencial del PRI –José Antonio Meade, Aurelio Nuño, José Narro y Miguel Ángel Osorio Chong– aprovecharon la XI reunión plenaria de la bancada priista en el Senado para recibir los apapachos, el “aplausómetro”, presumir logros y destacar su principal propuesta de campaña ante los legisladores dirigidos por Emilio Gamboa Patrón, quien una semana antes los “palomeó” en rueda de prensa como parte del cuarteto de la sucesión peñista.

Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, comparó la recuperación de la economía con la final del partido de futbol de 1975-1976, cuando el equipo Tigres de Nuevo León se recuperó después de perder 2-0.

ras ser recibido como un “héroe”, el único de los aspirantes que no milita en el PRI prometió que en el 2018 continuará el estímulo fiscal de 30 mil millones de pesos para mitigar el “gasolinazo” de este año.

José Antonio Meade, quien también fue secretario de Hacienda en el calderonismo, presumió que al final del sexenio habrá una inflación acumulada de 3.9%, “la más baja desde el 2000”.

Este miércoles 30, Aurelio Nuño, titular de Educación Pública presumió, que en un año se recuperó “la rectoría del Estado” en esta área y se comprometió a convertir a México “en la Corea del Sur del siglo XXI”.

“Hoy en todos los estados hay clases, en contraste con el año pasado, cuando había paros magisteriales: en Oaxaca estaban bloqueadas 80 carreteras; en Chiapas cerraron la frontera con Guatemala y la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal; en Michoacán había bloqueos”, se jactó Nuño.

El exjefe de la Oficina de la Presidencia recibió los mayores elogios de Gamboa Patrón. Recordó que Nuño fue coordinador de asesores de la bancada del 2000-2006 que coordinó Enrique Jackson, y señaló que tuvo una interlocución directa con el Senado para la aprobación de las 13 “reformas estructurales”.

Nuño también resaltó cifras: en contraste con los dos sexenios anteriores, cuando se invirtieron 20 mil millones de pesos en infraestructura educativa, “este gobierno invirtió 80 mil millones”.

Y convocó a convertir a México en “la Corea del Sur” de este siglo, pues “a los países que hoy vemos con gran admiración, a Corea, a Finlandia, les tomó mucho tiempo llegar a donde están”.

“Hicieron reformas parecidas, hicieron modelos educativos en su contexto, pero similares a la que nosotros estamos haciendo”, buscó justificar en rueda de prensa.

Con más experiencias y tablas en la exposición de su proyecto, el secretario de Salud, José Narro, no quiso escuchar los cantos de las sirenas y afirmó ante la prensa que “hay que esperar” los tiempos para el 2018, pues éstos “no han llegado”.

Sin embargo, fue el único que convocó a los senadores priistas a “trabajar juntos para promover el desarrollo humano y social mediante una segunda generación” de reformas estructurales. Insistió en la “gran reforma social” que debe acompañar a las 14 reformas estructurales del sexenio peñista.

–¿A usted le interesa ser candidato, secretario? –le preguntaron en rueda de prensa.

–A mí me interesa cumplir la tarea a la que me comprometí. Lo acabo de decir en la plenaria. Nunca he llegado a un lugar pensando en el siguiente, y primero es lo primero. Y lo primero es cumplir como secretario de Salud en el gobierno de Peña Nieto.

Fuente: Proceso