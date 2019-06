Segob prevé aumento de población migrante tras acuerdo con EU

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que a partir del compromiso establecido por México de recibir de Estados Unidos a los migrantes centroamericanos que solicitan asilo, habrá de venir un aumento en esta población, a la que se le tendrá que ofrecer distintos servicios durante su estancia.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, dadas a conocer hoy mismo, entre el 29 de enero y el 8 de junio pasado, el gobierno de Donald Trump devolvió a 11 mil 037 sujetos que iniciaron un procedimiento de asilo ante jueces federales.

Hasta el día 5 de junio, el INAMI tenía registrados 10 mil 393 internamientos de centroamericanos enviados por Estados Unidos. Sin embargo, entre el 6 y el 8 de junio, fechas en las cuales se realizaba la negociación en Washington entre los cancilleres Marcelo Ebrard y Mike Pompeo, se devolvieron 644, es decir, en promedio 200 personas diarias cruzaron la frontera americana hacia territorio nacional a fin de esperar aquí la resolución de su proceso.

Al respecto, la secretaria Sánchez Cordero dijo esperar más devoluciones por el hecho de que durante el mes de mayo, según el reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se detuvo a 144 mil migrantes.

Cuando nos sorprendimos con la cifra de 144 mil quería decir que ya estaban en nuestro país y que no habían pasado y que pasaron en el mes de mayo.

-Organizaciones de la sociedad civil que criticaron el acuerdo de Washington, aseguran que nos convertiremos en la Border Patrol de Estados Unidos, ¿así es?

No, no, no. Están equivocados”, refutó.