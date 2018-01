ENCONTRARÁ LA MANERA DE VOLVER

Guillermo tiene diabetes. Ángela lo cuidaba. Se la pasaba investigando sobre la enfermedad para que él estuviera mejor. “De la nada” se ponía a hacer cosas. Leía, seguía instrucciones y aprendía, recuerda el padre, quien ha llenado con cientos de rostros de personas desaparecidas sus redes sociales desde septiembre, intentando ayudar a otros.

“Ella es muy inteligente. Y yo confío en que en cualquier momento me va a mandar su ubicación. Mi vida nada más es para ella. A mí no me interesa nada. Si la llego a encontrar, se va a hacer lo que ella diga. ¿Quiere seguir estudiando? Adelante. A ella siempre le gustó la escuela y yo nada más para eso estaba, para que ella pudiera seguir. Siempre estuve para ella, siempre he estado para ella”, narra Vázquez.