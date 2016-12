Se desconoce paradero de Mario Villanueva

Aunque se informó que este viernes Mario Villanueva Madrid fue puesto en libertad de una prisión en Lexington, Nueva York, se desconoce en dónde se encuentra y qué autoridades están a cargo de su resguardo.

Así lo dijo su hijo Carlos Villanueva, quien señaló que ninguna autoridad ni de Estados Unidos ni de México les ha confirmado la información, por lo que están a la espera de que esto ocurra.

“Todavía no nos avisan, extraoficialmente le comentaron a unos amigos de Lexington que pasadas las dos de la tarde se presentó personal de migración, no puedo corroborar este dato al cien por ciento, para hacer la entrega de mi padre, ante las autoridades migratorias, pero no puedo saber hacia dónde está siendo trasladado”, señaló.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el diputado abundó que su familia esperan que las autoridades norteamericanas o mexicanas les avisen o en su defecto esperar a que le permitan a su padre hacer una llamada para que se comunique con ellos y les indique el estatus en que se encuentra, pues en todo caso “es un hombre libre en Estados Unidos porque ya cumplió una sentencia y su estatus legal es de indocumentado”.

Agregó que de manera extraoficial saben que la autoridad migratoria es quien lo tiene retenido y como indocumentado no tiene pasaporte o visa y por ello migración debe tenerlo retenido en algún espacio para detención de migrantes.

Asimismo, dijo desconocer si hay algún abogado con él, aunque consideró que no, porque si así fuera ya se hubieran comunicado con la familia por lo que “estamos a la espera de tener noticias de mi padre para saber cuál es el estatus de su situación”.

Carlos Villanueva calculó que una vez libre el proceso para que su padre sea deportado llevará alrededor de dos semanas.

