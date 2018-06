Se cancela la reforma educativa, reitera AMLO en el debate

El candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que de llegar a la Presidencia va a cancelar la reforma educativa.

Durante el tema de educación en el tercer debate, López Obrador dijo que va a defender a los maestros, porque la reforma los ha “humillado”, “desprestigiado” y “reprimido”.

También dijo que los profesores no vende plazas, el único que lo hace es el secretario de Educación Pública (SEP).

“El único que vende plazas es el secretario de ustedes (señalando a Ricardo Anaya y José Antonio Meade) de “la mafia del poder”. Vendió la Plaza de Toros de cuando fue gobernador de Aguascalientes”, dijo refiriéndose a Otto Granados Roldán, actual titular de la SEP.

El candidato dijo que no está en contra de la evaluación de los maestros, pero no está de acuerdo que se les evalúe cuando no han sido capacitados; ya que las actuales evaluaciones están destinadas para perseguir a los maestros.

Obrador dijo que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE) seguiría en su gobierno de ganar los próximos comicios.

