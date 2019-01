Se acabó la guerra contra el narco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que ya no hay guerra contra el narcotráfico y su gobierno promueve una nueva política de lucha contra estos grupos en comparación con los administraciones anteriores, alejada de golpes espectaculares que poco hacían para acabar con el problema de raíz.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que en su administración no se ha detenido a grandes capos de la droga “porque esa no es nuestra función principal”, sino la de “garantizar la seguridad pública”.

“Ya no es la política de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad y que podamos disminuir el numero de homicidios diarios”.

López Obrador agregó que en su reunión diaria con su gabinete de seguridad recibió este día el reporte de que sólo hubo 54 homicidios en las últimas horas a nivel nacional, cuando el promedio a su llegada al poder estaba por encima de ochenta.

“Eso es lo que me importa: bajar el número de homicidios, el número de robos, que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada”.

A pregunta expresa de la prensa sobre si con eso quería decir que ya se había acabado la guerra contra el narcotráfico, respondió: “No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz. vamos construir la paz”.