SCJN rechaza atraer amparo de Guillermo Padrés

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer un amparo promovido por el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, con el que pretende que todas las acusaciones locales en su contra sean llevadas conforme al nuevo sistema penal.

La Primera Sala de la Corte desechó la petición del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito para reasumir sus competencia originaria y resolver el conflicto fijado por el litigio de Padrés.

Durante la sesión de la Primera Sala los ministros no indicaron ninguna razón en particular para negarse a atraer el asunto, pero es la tercera vez que la Corte rechaza conocer alguno de los amparos promovidos por el ex mandatario de Sonora.

El caso derivó de que la Fiscalía de Sonora integró cuatro averiguaciones previas contra Padrés conforme al sistema penal tradicional, por lo que Padrés alegó que deben seguirse conforme al sistema acusatorio implementado en la entidad desde el 15 de diciembre de 2015.

Se trata de las carpetas FAS-II-081/2015, FAS-II-09/2016, FAS-II-026/2016, FAS-III-076/2015 en las que se realizó un cateo el 5 de mayo de 2016 en uno de los ranchos de Padrés de aproximadamente seis hectáreas en la zona de Campestre El Milagro, en la comunidad de San Pedro a 15 kilómetros al norte de Hermosillo.

El cateo duró casi 20 horas y en el inmueble se presume que el ex mandatario tenía al menos un centenar de finos caballos que fueron trasladados fuera del país antes de concluir su mandato en septiembre de 2015.

De dicha diligencia no hay ningún bien mueble o inmueble que haya sido asegurado por las autoridades.

