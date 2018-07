Sancionará INAI app telefónica Pig.gi

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) inició un procedimiento sancionatorio en contra de la persona moral responsable de la aplicación Pig.gi, en México. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

El Inai detectó que la apliación de la empresa operaba de la misma manera que Cambridge Analytica, firma que usó de manera indebida millones de datos personales de usuarios de Facebook y que habrían sido utilizados para influir en la elección presidencial de Estados Unidos.

En julio de 2017 se informó que Cambridge Analytica se asoció con Pig.gi, aplicación telefónica en México y Colombia que ofrece a 200 mil usuarios activos, servicios gratuitos a cambio de ver anuncios, leer historias y realizar encuestas.

Lo anterior, presuntamente con la finalidad de modificar la percepción favorable de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio.

En una investigación periodística, realizada por The New York Times y The Guardian, se reveló que Cambridge Analityca uso de forma ilegal los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos para influir en las campaña presidencial de 2016.