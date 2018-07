Sanción no le compete al INE; iremos al TEPJF porque no hay fundamentos: López Obrador

El virtual presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Morena impugnará la multa de 197 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestas irregularidades en el fideicomiso “Por los Demás”, que buscó apoyar a damnificados de los sismos de septiembre del 2017 en la Ciudad de México.

“Desde luego que se va impugnar en el Tribunal Electoral porque no hay fundamentos, no le corresponde al INE”, aseguró López Obrador, quien también deploró que haya quienes todavía no acepten la nueva realidad de México.

“El pueblo de México ya decidió, la mayoría de los mexicanos decidió por un cambio, nada más hay quienes todavía no quieren aceptar la nueva realidad. Piensan que va a seguir lo mismo, ya no. La gente votó por un cambio verdadero y no voy a fallarle al pueblo de México. Vamos acabar con la corrupción y se va acabar con este régimen de impunidad”, reiteró.

Entrevistado por la tarde en el aeropuerto de Villahermosa para viajar a la Ciudad de México, tras regresar de vacaciones de su finca “La Chingada”, localizada en Palenque, Chiapas, López Obrador también puso fin a rumores, y aclaró que el general en retiro, Audomaro Martínez Zapata, no será el próximo secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

“Él no puede porque tiene que ser un general activo, y Audomaro ya está retirado, va a ser un general de división el próximo secretario de la Sedena, y un almirante el próximo secretario de la Marina”, ofreció.

También dijo que más adelante dará a conocer los nombres porque quiere hacer una buena elección, “para que, en estas dos instituciones, que son fundamentales, se tengan buenos mandos”.

En días pasados se extendió en redes sociales la versión de que el general en retiro y tabasqueño, Audomaro Martínez, sería el titular de la Sedena, por su cercanía con López Obrador, como coordinador de su seguridad en las campañas presidenciales de 2006 y 2012.

Respecto de su seguridad, López Obrador insistió en que no utilizará al Estado Mayor Presidencial y que recurrirá a una “ayudantía” con civiles, para coordinar la logística de eventos y viajes oficiales.

En cuanto a la refinería que anunció para Tabasco, dijo que se analiza instalarla en el puerto de Dos Bocas con capacidad de 600 mil barriles diarios, donde ahora llega el petróleo crudo que se va al extranjero, lo que ya no se quiere, y mejor será refinarlo en la entidad para producir las gasolinas que se consumen en el país.

Sobre el traslado de la Secretaría de Energía (SE) a Tabasco, informó que ya se elaboran los proyectos para comenzar desde el 1 de diciembre el impulso del sector energético en el sureste del país, ya que se necesita extraer más petróleo y gas porque está se está cayendo la producción.

“Necesitamos impulsar la actividad petrolera y al mismo tiempo se rehabilitarán las refinerías y se cumplirá el compromiso de construir la nueva refinería en Dos Bocas, habrá mucha inversión en el sureste, como nunca”, prometió.

Asimismo, adelantó que Octavio Romero Oropeza y Rosalinda López Hernández tendrán “encargos” en su gobierno.

Romero Oropeza fue oficial mayor cuando López Obrador ocupó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y Rosalinda López es esposa del gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, y hermana del mandatario electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

El virtual presidente electo llegó al aeropuerto con su esposa Beatriz Gutiérrez y Jesús, su hijo menor, así como del gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Fuente: Proceso