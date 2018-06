Ricardo Anaya: no conozco a Juan Barreiro

El candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, afirmó que no conoce a Juan Barreiro, hermano del empresario inmobiliario Manuel Barreiro, quién de acuerdo con un audio y un vídeo lo acusó de presunto lavado de dinero para financiar su campaña.

No lo conozco, y no voy a caer en lo que quiere el PRI, lo que el PRI desea es que yo me dedique a hablar de esto de aquí al primero de julio para que no haya tiempo de hacer propuestas, para distraerme. No lo van a lograr, es una campaña de mentiras, de infamias y de calumnias”, apuntó Anaya.

Liderazgos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el equipo de campaña otorgaron su respaldo al candidato presidencial; entre los presentes, Jorge Castañeda, Santiago Creel, Jesús Ortega y Damián Zepeda.

Ricardo Anaya denunció que la noche del jueves fue roto el cristal trasero de su vehículo, luego de ser publicado el vídeo en cuestión.

Ayer, solo 10 o 15 minutos de que descendí del vehículo, otro vehículo alcanzó al nuestro, de manera violenta lo obligó a detenerse y como vieron ustedes en las imágenes, lo dañaron de manera severa, en un clarísimo intento de intimidación”, indicó el panista.

Antes, en el evento “Nosotras por la paz”, cerca de diez mil mujeres de Jalisco, corearon ante el candidato, “¡no estás solo!”, y prometieron defenderlo de lo que el panista acusó como una embestida del gobierno federal en su contra.

Los ataques no van a parar, los ataques no van a cesar. Me seguirán atacando hasta el día de la elección, pero estar aquí con ustedes me da fuerza, porque sé que ustedes me van a apoyar y me van a respaldar, porque sé que no estoy solo, porque sé que cuento con las mujeres valientes que quieren justicia para México”, expuso Anaya.

Acompañado de dos excandidatas presidenciales, Josefina Vázquez Mota y Cecilia Soto, así como de la cantante Rocío Banquells, el panista expresó que, en su gobierno, en caso de llegar a Los Pinos, no habrá venganza.

VIDEO SOBRE ANAYA, UN EMBATE POLÍTICO: MANCERA

Tras la difusión de un vídeo que se acusa a Ricardo Anaya de presunto lavado de dinero para financiar su campaña, el coordinador nacional del gobierno de coalición ‘Frente por México’, Miguel Ángel Mancera, consideró que es un embate político más.

Es político, es totalmente un embate político más y así hay que verlo, no encontramos ninguna novedad, es más de lo mismo, es un embate político yo así lo veo. Yo creo que Ricardo está claro que de eso se trata de un embate político en el marco de la contienda electoral”, expresó.

Desde Zacatecas, el ex jefe de gobierno destacó que Ricardo Anaya debe estar concentrado en el próximo debate y transmitirle a la sociedad la seguridad de una campaña y una trayectoria.

Precisó que la difusión del video fortalece al candidato en la medida en que la gente pueda entender que no tiene sustancia ni fondo.

Fuente: Excélsior